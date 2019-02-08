РФ "из соображений безопасности" решила не отправлять наблюдателей в Украину
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Россия решила не направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Ведомство уточнило, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило официальное уведомление МИД Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ наблюдателями на выборах президента.
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"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - подчеркнули в МИД РФ.
По мнению российских дипломатов, такой отказ причиняет значительный урон имиджу БДИПЧ. "Киевские власти "вытерли ноги" об стандарты ОБСЕ", - подчеркнул МИД РФ.
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"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в сообщении.
В МИД РФ добавили, что отсутствие российских наблюдателей "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".
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Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что не будут регистрировать наблюдателей от России на выборы в Украину.