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РФ "из соображений безопасности" решила не отправлять наблюдателей в Украину

Комментариев: 4
В МИД России считают, что без их наблюдателей прозрачность выборов ставится вод сомнение.
Россия передумала отправлять наблюдателей на выборы в Украину
Россия передумала отправлять наблюдателей на выборы в Украину
EPA/UPG

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Россия решила не направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Ведомство уточнило, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило официальное уведомление МИД Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ наблюдателями на выборах президента.

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"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - подчеркнули в МИД РФ. 

По мнению российских дипломатов, такой отказ причиняет значительный урон имиджу БДИПЧ. "Киевские власти "вытерли ноги" об стандарты ОБСЕ", - подчеркнул МИД РФ.

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"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что отсутствие российских наблюдателей "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

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Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что не будут регистрировать наблюдателей от России на выборы в Украину.

 

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Теги: выборы, Рада, наблюдатели, РФ, ОБСЕ, выборы президента
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Комментариев (5)
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vicinq    08.02.2019, 16:27
Оценка:  0
vicinq
Когда Украина отказала в присутствии и обьевила что не пустит всякое го..но на свою территорию, в миде параши решили не направлять ебл..ов вчерась еще рвались !
Sancho-s    08.02.2019, 16:01
Оценка:  -1
Sancho-s
Конечно, тем более, что это не законно...))))))))))
nelci    08.02.2019, 15:54
Оценка:  -3
nelci
И правильно сделали, ведь ситуация в стране такая, что две девушки из РФ могут переломить ее на критическую и тут уже будет не до перевыборов.
ВыВсеВрети    08.02.2019, 15:49
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
ага, они решили! ))))))
Колишній-східняк    08.02.2019, 15:43
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Боятся, что они для нас опасны?
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