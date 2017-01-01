За пост президента сразятся 44 кандидата: ЦИК закрыл регистрацию

Центризбирком отказал 47 претендентам в кандидаты на выборы президента.

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Центризбирком закончил регистрацию кандидатов в президенты, сделав официальными претендентами на этот пост 44 человека. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.

Документы с 31 декабря по 3 февраля подал 91 человек. 47 из них в регистрации отказали. Среди кандидатов в президенты 40 мужчины и четыре женщины - Юлия Тимошенко, Ольга Богомолец, Инна Богословская и Юлия Литвиненко.

Средний возраст кандидатов, по данным гражданской сети, составляет 50 лет. В возрастной категории 35-45 лет зарегистрировано 15 кандидатов, 45-60 лет - 22 кандидата, более 60 - семь кандидатов.

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24 претендента на должность главы государства выдвигаются от партии, а 20 - самовыдвиженцы. Вместе с тем 26 кандидатов являются членами партий, 18 - внепартийные, 16 кандидатов - нардепы. Официально безработными являются кандидаты Юлия Литвиненко и Андрей Новак, не указано место работы у экс-главы ГФС Романа Насирова.

Среди кандидатов есть две пары с одинаковыми фамилиями - Игорь Шевченко и Александр Шевченко, а также Юлия Тимошенко и Юрий Тимошенко. В последнем случае совпадают даже отчества.

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Гражданская сеть также выложила полный список кандидатов, приводим его в алфавитном порядке (по фамилиям):

Геннадий Балашов , 1961 года, образование высшее, проживает в Киеве, физлицо-предприниматель, член партии “5.10“, субъект выдвижения - “5.10“.

, 1961 года, образование высшее, проживает в Киеве, физлицо-предприниматель, член партии “5.10“, субъект выдвижения - “5.10“. Роман Бессмертный, 1965 года, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры международных отношений, Киевский национальный университет культуры и искусств, беспартийный, самовыдвиженец.

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Ольга Богомолец , 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения, беспартийная, cамовыдвиженка.

, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения, беспартийная, cамовыдвиженка. Инна Богословская , 1960 года, образование высшее, проживает в Харькове, директор Всеукраинской ОО “Вече Украины“, беспартийная, cамовыдвиженка.

, 1960 года, образование высшее, проживает в Харькове, директор Всеукраинской ОО “Вече Украины“, беспартийная, cамовыдвиженка. Юрий Бойко, 1958 года, образование высшее, проживает в городе Рубежное Луганской области, нардеп, член партии “Оппозиционный блок“, cамовыдвиженец.

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Виктор Бондарь , 1975 года, образование высшее, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, нардеп, член партии “Возрождение“, субъект выдвижения - партия “Возрождение“

, 1975 года, образование высшее, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, нардеп, член партии “Возрождение“, субъект выдвижения - партия “Возрождение“ Александр Ващенко , 1962 года, образование высшее, проживает в Киеве, глава правления ОО “Власть народа“, беспартийный, самовыдвиженец.

, 1962 года, образование высшее, проживает в Киеве, глава правления ОО “Власть народа“, беспартийный, самовыдвиженец. Александр Вилкул, 1974 года, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат Украины, член партии “Оппозиционный блок - Партия Мира и Развития“, субъект выдвижения - партия “Оппозиционный блок - Партия Мира и Развития“

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Николай Габер , 1960 года, образование высшее, проживает в Киеве, помощник-консультант нардепа, член Патриотической партии Украины, cамовыдвиженец.

, 1960 года, образование высшее, проживает в Киеве, помощник-консультант нардепа, член Патриотической партии Украины, cамовыдвиженец. Дмитрий Гнап , 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, физлицо-предприниматель, член партии “Сила людей“, субъект выдвижения - партия “Сила людей“.

, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, физлицо-предприниматель, член партии “Сила людей“, субъект выдвижения - партия “Сила людей“. Анатолий Гриценко, 1957 года, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии НУ “Киево-Могилянская академия“, член партии “Гражданская позиция“, субъект выдвижения - партия “Гражданская позиция“

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Александр Данилюк , 1981 года, образование высшее, проживает в Киеве, руководитель общественной организации “Центр оборонной реформы“, член партии “Гражданское движение “Общее Дело“, cамовыдвиженец.

, 1981 года, образование высшее, проживает в Киеве, руководитель общественной организации “Центр оборонной реформы“, член партии “Гражданское движение “Общее Дело“, cамовыдвиженец. Юрий Деревянко, 1973 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, глава подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции комитета ВР по вопросам предотвращения коррупции, член партии “Воля“, субъект выдвижения - партия “Воля“

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Дмитрий Добродомов , 1977 года, образование высшее, проживает во Львове, нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии “Общественное движение “Народный контроль“, субъект выдвижения - партия “Общественное движение “Народный контроль“.

, 1977 года, образование высшее, проживает во Львове, нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии “Общественное движение “Народный контроль“, субъект выдвижения - партия “Общественное движение “Народный контроль“. Василий Журавлев, 1970 года, образование высшее, проживает в пгт Старый Крым города Мариуполь Донецкой области, глава ОО “Федерация футбола города Мариуполя“, член партии “Стабильность“, субъект выдвижения - партия “Стабильность“

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Владимир Зеленский , 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО “Квартал 95“, беспартийный, субъект выдвижения - партия “Слуга народа“

, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО “Квартал 95“, беспартийный, субъект выдвижения - партия “Слуга народа“ Сергей Каплин , 1979 года, образование высшее, проживает в Опришках Глобинского района Полтавской области, нардеп, беспартийный, выдвиженец партии “Социал-демократическая партия“

, 1979 года, образование высшее, проживает в Опришках Глобинского района Полтавской области, нардеп, беспартийный, выдвиженец партии “Социал-демократическая партия“ Юрий Кармазин, 1957 года, образование высшее, проживает в Киеве, Президент, Общественная организация “Институт права и общества“, член Партии защитников Отечества, cамовыдвиженец

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Илья Кива , 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель Всеукраинского профсоюза МВД, член Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины

, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель Всеукраинского профсоюза МВД, член Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины Аркадий Корнацкий , 1953 года, образование высшее, проживает в Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, нардеп, беспартийный, cамовыдвиженец.

, 1953 года, образование высшее, проживает в Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, нардеп, беспартийный, cамовыдвиженец. Руслан Кошулинский, 1969 года, образование высшее, проживает в городе Львове, глава Секретариата партии ВО “Свобода“, член партии ВО “Свобода“, субъект выдвижения - партия ВО “Свобода“

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Виктор Кривенко , 1982 года рождения, образование высшее, проживает в Куриловке Петриковского района Днепропетровской области, нардеп, замглавы комитета ВР по вопросам бюджета, член партии “Народный Рух Украины“, субъект выдвижения - партия “Народный Рух Украины“

, 1982 года рождения, образование высшее, проживает в Куриловке Петриковского района Днепропетровской области, нардеп, замглавы комитета ВР по вопросам бюджета, член партии “Народный Рух Украины“, субъект выдвижения - партия “Народный Рух Украины“ Сергей Кривонос , 1970 года, образование высшее, проживает в Киеве, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, беспартийный, субъект выдвижения - партия “Воины АТО“

, 1970 года, образование высшее, проживает в Киеве, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, беспартийный, субъект выдвижения - партия “Воины АТО“ Виталий Куприй, 1973 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, замглавы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, беспартийный, cамовыдвиженец.

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Юлия Литвиненко , 1976 года, образование высшее, проживает в Киеве, временно не работает, беспартийная, cамовыдвиженка.

, 1976 года, образование высшее, проживает в Киеве, временно не работает, беспартийная, cамовыдвиженка. Олег Ляшко , 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, лидер фракции Радикальной партии Олега Ляшко, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, член партии “Радикальная партия Олега Ляшко“, субъект выдвижения - партия “Радикальная партия Олега Ляшко“

, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, нардеп, лидер фракции Радикальной партии Олега Ляшко, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, член партии “Радикальная партия Олега Ляшко“, субъект выдвижения - партия “Радикальная партия Олега Ляшко“ Александр Мороз, 1944 года, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член партии “Социалистическая партия Александра Мороза“, субъект выдвижения - партия “Социалистическая партия Александра Мороза“

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Евгений Мураев, 1976 года, образование высшее, проживает в Харькове, нардеп, член политической партии “Наши“, субъект выдвижения - политическая партия “Наши“.

1976 года, образование высшее, проживает в Харькове, нардеп, член политической партии “Наши“, субъект выдвижения - политическая партия “Наши“. Валентин Наливайченко , 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, лидер партии партии “Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко “Справедливость“, выдвиженец партии “Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко “Справедливость“

, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, лидер партии партии “Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко “Справедливость“, выдвиженец партии “Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко “Справедливость“ Роман Насиров, 1979 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, беспартийный, самовыдвиженец

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Андрей Новак , 1973 года, образование высшее, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, временно не работает, член партии “Патриот“, субъект выдвижения - Политическая партия “Патриот“.

, 1973 года, образование высшее, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, временно не работает, член партии “Патриот“, субъект выдвижения - Политическая партия “Патриот“. Сергей Носенко , 1969 года, образование высшее, проживает в Киеве, Старший управляющий директор ООО “Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина“, беспартийный, cамовыдвиженец.

, 1969 года, образование высшее, проживает в Киеве, Старший управляющий директор ООО “Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина“, беспартийный, cамовыдвиженец. Владимир Петров, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер ООО “Люмпен продакшн“, беспартийный, cамовыдвиженец.

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Петр Порошенко , 1965 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент Украины, беспартийный, cамовыдвиженец.

, 1965 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент Украины, беспартийный, cамовыдвиженец. Руслан Рыгованов , 1974 года, образование высшее, проживает в городе Горловка Донецкой области, и.о. начальника ГП “Севастопольский морской рыбный порт“, беспартийный, cамовыдвиженец.

, 1974 года, образование высшее, проживает в городе Горловка Донецкой области, и.о. начальника ГП “Севастопольский морской рыбный порт“, беспартийный, cамовыдвиженец. Андрей Садовый , 1968 года, образование высшее, проживает в городе Львове, Львовский городской председатель, член партии “Объединение “Самопомощь“, субъект выдвижения - партия “Объединение “Самопомощь“.

, 1968 года, образование высшее, проживает в городе Львове, Львовский городской председатель, член партии “Объединение “Самопомощь“, субъект выдвижения - партия “Объединение “Самопомощь“. Виталий Скоцик, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, самовыдвиженец.

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Игорь Смешко , 1955 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, член партии “Сила и Честь“, cамовыдвиженец.

, 1955 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, член партии “Сила и Честь“, cамовыдвиженец. Александр Соловьев , 1973 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, заместитель директора ООО юридическая компания “ФЭБ“, член политической партии “Умная сила“, выдвиженец политической партии “Умная сила“.

, 1973 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, заместитель директора ООО юридическая компания “ФЭБ“, член политической партии “Умная сила“, выдвиженец политической партии “Умная сила“. Сергей Тарута, 1955 года, образование высшее, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, нардеп, член партии “Омнова“, субъект выдвижения - партия “Основа“.

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Юлия Тимошенко , 1960 года, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, нарлеп, лидер фракции партии “ВО “Батькивщина“, член комитета ВР по правам человека, член партии “Батькивщина“, субъект выдвижения - партия ВО “Батькивщина“.

, 1960 года, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, нарлеп, лидер фракции партии “ВО “Батькивщина“, член комитета ВР по правам человека, член партии “Батькивщина“, субъект выдвижения - партия ВО “Батькивщина“. Юрий Тимошенко, 1961 года, образование профессионально-техническое, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, беспартийный, cамовисування.

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Александр Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области, нарлеп, член партии “Украинское объединение патриотов - Укроп“, субъект выдвижения - партия “Украинское объединение патриотов - Укроп“.

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Игорь Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент благотворительной организации “Успешная Украина“, беспартийный, cамовыдвиженец.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал уже 42 кандидатов в президенты, отказав при этом Надежде Савченко и Владимиру Олейнику.