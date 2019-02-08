Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юрий Бойко объяснил, кто должен переименовывать области

Комментариев: 2
Юрий Бойко объяснил, кто должен переименовывать области

После победы на выборах Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы – За жизнь" все города и регионы получат возможность самостоятельно решить вопрос их переименования на референдумах. Об этом сообщил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко, комментируя голосование Верховной Рады по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

"После нашей победы на выборах мы отменим все антиконституционные законы, принятые этим режимом, вернём в страну мир, а людям нормальную жизнь", – заявил Юрий Бойко.

По словам политика, нынешний режим продолжает беспрецедентное наступление на права и свободы собственного народа.

"Не спрашивая мнения людей, нарушая Конституцию, они переименовывают церкви, улицы, города и области. Эта власть насильственным путем переименовывает Днепропетровскую и Кировоградскую области. Группа депутатов с минимальным уровнем доверия решает за людей в какой стране им жить, по каким улицам ходить, в какой церкви молиться и на каком языке говорить", – сказал он.

Народный депутат убежден, что переименование городов, сел и областей должно проводиться исключительно по инициативе и волеизъявлению громад.

"Такие вопросы должны решаться на местных референдумах, с учетом мнения жителей регионов", – резюмировал Юрий Бойко.

Ранее, 22 января ЦИК, зарегистрировала Юрия Бойко как кандидата в президенты Украины. 29 января съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь" поддержал его выдвижение для участия в президентских выборах.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Sancho-s    08.02.2019, 16:28
Оценка:  0
Sancho-s
от заживёммм... во сне этого представителя)))
Boxerogos    08.02.2019, 16:22
Оценка:  -2
Boxerogos
Народ давным-давно переименовал Порошенко в Пuдорошенко.И это главное.
vicinq    08.02.2019, 16:20
Оценка:  +1
vicinq
Да и воду мокрей и сахар слаще сделай Пи.д..лы Деньги за вышки верни гн..да
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь