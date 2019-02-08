Юрий Бойко объяснил, кто должен переименовывать области

После победы на выборах Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы – За жизнь" все города и регионы получат возможность самостоятельно решить вопрос их переименования на референдумах. Об этом сообщил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко, комментируя голосование Верховной Рады по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

"После нашей победы на выборах мы отменим все антиконституционные законы, принятые этим режимом, вернём в страну мир, а людям нормальную жизнь", – заявил Юрий Бойко.

По словам политика, нынешний режим продолжает беспрецедентное наступление на права и свободы собственного народа.

"Не спрашивая мнения людей, нарушая Конституцию, они переименовывают церкви, улицы, города и области. Эта власть насильственным путем переименовывает Днепропетровскую и Кировоградскую области. Группа депутатов с минимальным уровнем доверия решает за людей в какой стране им жить, по каким улицам ходить, в какой церкви молиться и на каком языке говорить", – сказал он.

Народный депутат убежден, что переименование городов, сел и областей должно проводиться исключительно по инициативе и волеизъявлению громад.

"Такие вопросы должны решаться на местных референдумах, с учетом мнения жителей регионов", – резюмировал Юрий Бойко.

Ранее, 22 января ЦИК, зарегистрировала Юрия Бойко как кандидата в президенты Украины. 29 января съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь" поддержал его выдвижение для участия в президентских выборах.