Получение Томоса внесут в учебники, но не в ВНО

В тестах вопросы об автокефалии появятся только в 2021 году.

Получение Томоса появится в учебниках, но его пока не будет в тестах EPA/UPG

Читай также: Запрет на книги: В Украину не разрешили ввезти еще 13 изданий из РФ

В 2019 году перед печатью новых учебников по истории Украины в них внесут получение Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответ на запрос УНН.

“История независимой Украины изучается в 11 классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории“, - рассказала глава МОН Лилия Гриневич.

Читай также: Все ученики получат электронные учебники - МОН

К апрелю, как раз в началу изучения новейшей истории, учителям будут предоставлены подробные методические рекомендации, чтобы при изучении этого периода они обязательно осветили тему получения Томоса.

При этом в тест по внешнему независимому оцениванию эта тема войдет не раньше, чем через два года. “Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования“, - заверила Гриневич.

Читай также: Гриневич рассказала о новшествах в образовании в 2019 году

“Мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11 класс в 2021 году“, - пояснила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовала регистрация на ВНО-2019. В этому году появились тесты по биологии шрифтом Брайля, кроме того, при поступлении в вузы будут учитывать сертификаты двух прошлых лет.