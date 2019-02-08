"Если вы честны - дайте дорогу молодым" - эксперт о команде Гриценко

Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС Вооруженных сил Украины, в интервью Gazeta.ua скептически оценивает потенциал членов команды Анатолия Гриценко. Эксперт акцентирует внимание, что среди штабистов Гриценко можно найти представителей практически всех политических сил, которые только существовали или существуют сегодня в Украине от Руха до УДАРа. Чумак, Апаршин, Аверченко, Цибульский, Томенко, Катеринчук - список ближайших соратников Анатолия Степановича в борьбе за президентское кресло вызывает, по мнению Хмелевского, ассоциации с “колонной ветеранов невидимого фронта“:

“Они снова рвутся в бой. Вот только за что? За все хорошее и против всего плохого? Это мы уже проходили неоднократно. Поэтому, уважаемые ветераны, если вы по-настоящему честные и, прежде всего, сами с собой - отойдите. Всей честной компанией. Занимайтесь творчеством, у вас это неплохо получается. Или наукой. Не мешайте молодым. Освободите дорогу тем, кто лучше вас, кто доказал это во время революции Достоинства и на реальном фронте российско-украинской войны. Пожалуйста!“ - возмущается Василий Хмелевский.

В частности, сомнения у эксперта вызвали фамилии: Томенко, Катеринчук, Стецькив, которые по словам военного, являются уже “историей отечественной политики“. Николай Томенко впервые выдвигался кандидатом в народные депутаты от партии “Реформы и порядок“ более 20 лет назад. В 2002 году впервые получил мандат народного избранника Николай Катеринчук. А Тарас Стецькив уже был депутатом еще во времена УССР.

Эксперт напомнил, что Николай Томенко, который в штабе Гриценко занимается стратегиями, неоднократно менял свои политические предпочтения. Из партии “Реформы и порядок“ в 2002 году он перебежал в блок Виктора Ющенко “Наша Украина“, через четыре года - переметнулся к “Блок Тимошенко“. В 2014 году Николай Томенко вовремя сманеврировал в “Блок Порошенко“, чтобы попасть в парламент Украины.

Хмелевский скептически напомнил, что другой партнер Гриценко, Николай Катеринчук занимался юридическими вопросами еще у Виктора Ющенко во времена Оранжевой революции и тоже известен сомнительными политическими делами. Например, в 2008 году он “само выдвинулся“ на должность столичного головы, не дожидаясь общего решения от демократической коалиции относительно единого кандидата на выборах мэра Киева. Николай Катеринчук не победил Леонида Черновецкого, а депутаты, избранные от его блока в Киевсовет, поддержали кандидатуру Олеся Довгого на должность секретаря и вошли в большинство, что в свое время вызвало большой скандал в демократической среде.

“Бои в которых участвовали честные “ветераны“ из окружения Анатолия Гриценко, как правило, проходили только в коридорах, а победы или поражения в них никак не сказывались на жизни простых граждан Украины“, - считает Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС вооруженных сил Украины.