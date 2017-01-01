ДТЭК Ахметова инвестировал 140 млн грн в уникальный экологический проект в Днепре

Строительство электрофильтра на блоке №10 "ДТЭК Приднепровская ТЭС" близится к завершению, в конце февраля блок включится в работу, сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Энергореформа.

По данным компании, инвестиции в строительство электрофильтра составили 140 млн грн, новое оборудование позволит снизить выбросы пыли до европейских норм - 50 мг/куб. м.

Блок отключен с мая 2018 года, с этих пор не работает и не осуществляет вредных выбросов в атмосферу.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

