В ЦИК объяснили, чем чреваты 44 кандидата в президенты

Если каждый их кандидатов отправит представителей в каждую комиссия, получится армия из 1,3 млн человек.

В ЦИК назвали 44 кандидата на выборах президента вызовом для комиссии и общества facebook.com/UACEC

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Из-за высокого количества кандидатов есть риск зарегистрировать 1,3 миллиона членов избирательных комиссий на выборах президента. Об этом рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

Она отметила, что 44 кандидата - это не только рекорд, но и сложности: “Упомянутое количество кандидатов, которые зарегистрированы, при всей рекордности имеет определенные предостережения, которые являются вызовами для общества и ЦИК“.

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Каждый из кандидатов может иметь своего представителя в окружных комиссиях и в участковых избирательных комиссиях, пояснила Слипачук, добавив, что сейчас продолжается процесс регистрации уполномоченных представителей кандидатов и представителей в комиссиях.

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“Если мы чисто арифметически предположим, что каждый из кандидатов реализует это право и назначит представителя, то есть, члена комиссии, то мы получим общее количество членов комиссии - 1 миллион 311 тысяч 68 человек“, - пояснила глава ЦИК.

“Это довольно значительная армия комиссионеров, которые должны осуществлять избирательный процесс. Как оно произойдет на практике - будем смотреть“, - добавила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты. Всего в избирательный бюллетень включат 44 человека. В Национальном реестре рекордов сообщили, что число кандидатов в президенты в Украине установило “антирекорд“. До этого наибольшее количество кандидатов было в 2010 году - 24 человека.