Парубий: "Не будем ставить никаких законопроектов, пока не примем закон о языке"

Спикер обещает собрать максимальное число депутатов на голосование по законопроекту.

Парубий обещает сделать все для принятия закона о языке facebook.com/andriy.parubiy

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После того, как парламент начнет рассмотрение закона о языке, на рассмотрение не будет ставиться ни один законопроект до окончательного голосования указанного документа. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает пресс-служба ВР.

Само рассмотрение может начаться уже в феврале, отметил спикер. “Когда парламент войдет в рассмотрение закона о языке, мы должны по нему принять решение, не ставить никакого другого законопроекта, никакой другой инициативы, пока ВР не примет решение“, - подчеркнул Парубий.

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Политик убежден, что решение по языковому закону будет положительным и надеется призвать на голосование как можно больше депутатом.

“Я буду обращаться ко всем народным депутатам - сообщать о дне и времени рассмотрения вопроса, приглашать в тот день и в тот час быть в зале ВР, публично сообщать, что участие является обязательным“, - заверил спикер.

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Парубий добавил, что многие испытали отчаяние, когда принимали закон Колесниченко-Кивалова. “Сегодня не время для отчаяния и плача, сегодня время творить и строить“, - подчеркнул спикер.

До рассмотрения закона о языке будет также поставлен на голосование блок законов по безопасности и обороне, и уже после него - блок вопросов культуры, уточнил Парубий.

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Напомним, ранее сообщалось, что в МИД РФ потребовали "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине.