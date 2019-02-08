Парубий подписал запрет наблюдателей из РФ на выборах: "Компромиссов быть не может"

Спикер передал документ на подпись президенту и заверил, что власть сделает все, чтобы не допустить реализации планов Кремля.

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Спикер Андрей Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборами в Украину и передал документ на подпись президенту. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

“Убежден - самой большой угрозой на этих президентских выборах, как и на парламентских, является опасность вмешательства РФ, - подчеркнул Парубий. - Путин не скрывает: он хочет привести к власти более лояльных к себе людей“.

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Спикер подчеркнул, что, учитывая вмешательство РФ в выборы в США, Франции и Германии, в Украине влияние будет в десятки и сотни раз больше, и потому задача государства - максимально защититься.

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“Российская агрессия - это не только танки, это агрессия энергетическая, экономическая, информационная“, - добавил Парубий. Политик подчеркнул, что в законе указан недопуск не только наблюдателей от России, но и тех наблюдателей, которых будет рекомендовать РФ.

“Есть страна-агрессор, и, несомненно, их участие в украинских выборах будет на пользу страны-агрессора. В этом вопросе компромиссов быть не может“, - уверен политик. Он заверил, что власть и дальше будет делать все возможное, чтобы не допустить реализации “маниакальных планов“ Путина в Украине.

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Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что не будут включать россиян в наблюдательную миссию на выборах президента в Украине.