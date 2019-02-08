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Парубий подписал запрет наблюдателей из РФ на выборах: "Компромиссов быть не может"

Комментариев: 10
Спикер передал документ на подпись президенту и заверил, что власть сделает все, чтобы не допустить реализации планов Кремля.
Парубий надеется, что новый закон помешает "маниакальным планам Путина"
Парубий надеется, что новый закон помешает "маниакальным планам Путина"
facebook.com/andriy.parubiy

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Спикер Андрей Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборами в Украину и передал документ на подпись президенту. Об этом сообщает пресс-служба ВР. 

“Убежден - самой большой угрозой на этих президентских выборах, как и на парламентских, является опасность вмешательства РФ, - подчеркнул Парубий. - Путин не скрывает: он хочет привести к власти более лояльных к себе людей“.

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Спикер подчеркнул, что, учитывая вмешательство РФ в выборы в США, Франции и Германии, в Украине влияние будет в десятки и сотни раз больше, и потому задача государства - максимально защититься.

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“Российская агрессия - это не только танки, это агрессия энергетическая, экономическая, информационная“, - добавил Парубий. Политик подчеркнул, что в законе указан недопуск не только наблюдателей от России, но и тех наблюдателей, которых будет рекомендовать РФ. 

“Есть страна-агрессор, и, несомненно, их участие в украинских выборах будет на пользу страны-агрессора. В этом вопросе компромиссов быть не может“, - уверен политик. Он заверил, что власть и дальше будет делать все возможное, чтобы не допустить реализации “маниакальных планов“ Путина в Украине.

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Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что не будут включать россиян в наблюдательную миссию на выборах президента в Украине.

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Теги: Парубий, закон, выборы президента, наблюдатели, Украина, РФ
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Комментариев (10)
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Boxerogos    08.02.2019, 19:29
Оценка:  0
Boxerogos
Если не смотреть на парубия когда он говорит,можно легко подумать что этот плешивый упоротый дегенерат говорит с пенисом за щекою...
ANDREICH    08.02.2019, 19:24
Оценка:  -1
ANDREICH
далой кацапив з Украини
pentagon1655    08.02.2019, 18:58
Оценка:  +4
pentagon1655
это ж дебил со справкой какой снего спрос
farfalle    08.02.2019, 18:46
Оценка:  +4
farfalle
А закупка у России угля, удобрений и дизтоплива, это не компромисс? бггг
navigator2    08.02.2019, 18:53
Оценка:  -4
navigator2
бензаКАлонка
farfalle    08.02.2019, 19:04
Оценка:  0
farfalle
шланг
adios    08.02.2019, 19:04
Оценка:  +2
adios
а что лучше бензаКАлонка или попрошайка?
Letohradek    08.02.2019, 18:36
Оценка:  -4
Letohradek
Абсолютно верно! Наблюдатели с вражеской страны - нонсенс!
ZE2019    08.02.2019, 19:06
Оценка:  +2
ZE2019
Наглядачів з інших країн вистачить щоб пороху було важко фальсифікувати вибори)))
grisslipussli    08.02.2019, 19:20
Оценка:  +1
grisslipussli
А газопровод из вражеской страны, за который Украина так активно хватается руками, это не нонсенс?)
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