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Насирова облили водой в прямом эфире

Комментариев: 1
Народный депутат Сергей Шахов отметил, что кандидатам в президенты надо освежиться, и облил Романа Насирова водой.

В прямом эфире телеканала ZIK в пятницу, 8 февраля, народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов вылил стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Соответствующе видео опубликовано на YouTube.

Так, кандидат в президенты Украины Роман Насиров считает, что в течение года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию в пять тысяч гривен.

"Откуда идут пенсии? Из Пенсионного фонда. Откуда идут деньги в фонд? Из начислений на зарплату. Сейчас 10 работников кормят 12 пенсионеров. Как из отчислений от минимальной зарплаты в 4 тысячи гривен можно наполнить Пенсионный фонд. Там всегда будет дефицит. Поэтому украинцам нужно давать работу и достойную зарплату, чтобы с ее отчислений выплачивать высокие пенсии", - сказал он.

"Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?" - спросил Шахов.

"Очень хорошо, что спросили", - сказал Насиров.

Нардеп продолжил: "Слушайте, вам нужно сегодня освежиться". После этих слов он взял стоящий на его столике стакан с водой и вылил в сторону Насирова.

До кандидата в президенты долетело только несколько капель.

Напомним, в декабре народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и нардеп Юрий Левченко из Свободы подрались в прямом эфире.

Также сообщалось, что Александр Вилкул и Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, видео, прямой эфир, нардеп, ГФС, Роман Насиров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SergioS    08.02.2019, 19:06
Оценка:  -1
SergioS
Слабовато, нужно было его обоссать.
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