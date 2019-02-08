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Нацсовет запретил трансляцию телеканала из-за фильмов с Гафтом и Боярским

Комментариев: 5
Трансляция телеканала "Наше любимое кино" запрещена временно, на шесть месяцев.
Нацсовет запретил трансляцию телеканала за российские и советские фильмы
Нацсовет запретил трансляцию телеканала за российские и советские фильмы
facebook.com/Nacrada

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Нацсовет по теле- и радиовещанию на 6 месяцев запретил показ в Украине телеканала “Наше любимое кино“. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято на заседании в четверг, уточняет пресс-служба Нацсовета. “Основанием стали неоднократные нарушения законодательства по трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, создающих угрозу нацбезопасности“, - говорится в сообщении.

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“Наше любимое кино“ имеет юрисдикцию Германии и был внесен в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Евроконвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины в апреле 2008 года.

В течение 2018 года Нацсовету на телеканал регулярно жаловались граждане, сообщая о том, что в эфире показывают артистов, внесенных в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц, отмечает Нацсовет.

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Мониторинг эфира телеканала с 12.11.2018 по 06.01.2019 зафиксировал наличие нарушения закона “О телевидении и радиовещании“. Нацсовет перечислил фильмы, которые транслировал телеканал, указав, что в них играют артисты, внесенные в “черный список“.

В частности, трансировались “И это все о нем“, “Женитьба“, “Открытая книга“, “У озера“, “Тартюф“, “Юность Петра“, “Через тернии к звездам“, “Визит к Минотавру“, “Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным“ и “Воробей на льду“.

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Кроме того, запрещенные артисты присутствуют в показанных телеканалом фильмах “Инспектор ГАИ“, “Новогодние приключения Маши и Вити“, “Американский дедушка“, “Тайна Снежной королевы“, “Не самый удачный день“, “Почти смешная история“.

Фильмы нельзя транслировать из-за участия Людмилы Чурсиной, Валентины Талызиной, Олега Табакова, Валентины Теличкиной, Нататьи Бондарчук, Михаила Боярского, Александра Михайлова, Валентина Гафта, Леонида Ярмольника, Никиты Михалкова и Александра Баширова.

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Напомним, ранее сообщалось, что телеканал NEWSONE оштрафовали за пропаганду ненависти на 96 тысяч грн.

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Теги: телеканал, трансляция, запрет, Нацсовет, ТВ, РФ, актеры
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Комментариев (5)
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realkarta    08.02.2019, 19:24
Оценка:  +2
realkarta
О даа..Боярский и Гафт -это реальная опасность для имбецилов..
Boxerogos    08.02.2019, 19:18
Оценка:  +3
Boxerogos
И со своими пьяными свинными упоротыми бандерложьими еблищами,вы мечтаете о членстве в цивилизованной Европе?Ахахахахахахаха!!!Обезьяни й союз-ваш потолок,долбойобы!!!))))))))))
Дніпро    08.02.2019, 19:14
Оценка:  +6
Дніпро
"Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров" - любимая настольная книга майдаунов.
ВпоискахЛета    08.02.2019, 19:12
Оценка:  +5
ВпоискахЛета
ахахахахахахахахахаха
ВпоискахЛета    08.02.2019, 19:13
Оценка:  +6
ВпоискахЛета
и ютуб ?
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