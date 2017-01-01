День на Донбассе: один погибший, двое раненых

Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка. Вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

Напомним, 7 февраля сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий не пострадал.

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