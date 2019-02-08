Юлия Тимошенко: Призываю украинцев объединиться против фальсификаций выборов

Юлия Тимошенко призвала украинский объединяться для противодействия фальсификациям, которые планирует применять команда президента.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила во время митинга в Жашкове Черкасской области.

Она напомнила, что вчера вместе с другими кандидатами в президенты подписала Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

«Мы подписали между оппозиционными силами специальное соглашение. С фальсификацией, с разрушением выборов, с нечестностью борются все оппозиционные силы вместе », - подчеркнула она. Эту идею активно поддержали и общественные организации.

Однако, заметила Юлия Тимошенко, единение ради честных выборов и справедливости нужно и среди людей.

«Если мы хотим иметь успешное государство, нам надо объединяться всем народом, а не так, как всегда на каждых выборах, когда нас делят по языковым, религиозным, территориальным признакам», - сказала она и добавила, что если мы объединимся как страна , тогда нам все по плечу.

Кандидат в президенты возмутилась тем, что действующий президент применяет грязные технологии накануне выборов. В частности, она вспомнила о массовом подкупе избирателей, о том, что зарегистрировано 50 кандидатов в президенты.

Также политик отметила о том, что Порошенко и его штабом зарегистрирован кандидатом в президенты Юрия Владимировича Тимошенко, надеясь, что голоса, которые люди будут отдавать за Юлию Тимошенко, случайно отдадут за Юрия Тимошенко.

Председатель партии также отметила, что по ее заявлениям об этих фальсификациях в министерство внутренних дел и лично к министру Арсена Авакова уже начаты уголовные производства.