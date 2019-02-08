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В Киеве начали строить два катера для флота

Комментариев: 8
Строительство двух заложенных катеров Гюрза-М и Кентавр-ЛК продлится около четырех месяцев.
Закладка катеров для ВМС Украины
Закладка катеров для ВМС Украины
ВМС Украины / Facebook

В Киеве на судостроительном заводе Кузня на Рыбальском состоялась закладка двух боевых катеров для Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС на странице в Facebook в пятницу, 8 февраля.

"Заложенные сегодня по заказу Министерства обороны Украины бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (МБАК Гюрза-М – ред.) и десантно-штурмовой катер проекта 58503 (БДШК Кентавр-ЛК – ред.) дополнят силы обороны территориального моря Украины", – сказал командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко во время закладки катеров.

Он отметил, что это закладка уже восьмого корпуса МБАК и третьего корпуса БДШК в рамках реализации программы.

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - сказал И.Воронченко.

Ожидается, что строительство заложенных катеров продлится около четырех месяцев.

Катер Гюрза-М – полностью бронирован, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Его водоизмещение 51,1 тонны, крейсерская скорость – 25 узлов, экипаж – пять человек, дальность автономного плавания – 900 миль.

Катер Кентавр является дальнейшим развитием линейки катеров Гюрза и Гюрза-М. Водоизмещение – 47 тонн, максимальная скорость – до 50 узлов; дальность плавания – не менее 500 миль; десантовместимость – до 32 человек. Вариант вооружения предусматривает установку двух пусковых установок 80-мм реактивной системы залпового огня; двух боевых модулей с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм гранатометом; систему для дымовых завес.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начали строить два катера для флота

Ранее сообщалось, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре боевых катера Кентавр и Гюрза-М.

Также в 2019 году МВД планирует предложить правительству проект по производству 20 пограничных катеров на украинских предприятиях в сотрудничестве с французской компанией. Об этом заявил глава министерства Арсен Аваков.

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Теги: Украина, армия и вооружение, Киев, видео, корабль, фото, корабли, ВМС Украины, флот, ВМС, катер, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 20:23
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
Как я понимаю, скоро намечается новый Дальний Поход и катера будут востребованы взамен вновь утраченных.
psv07    08.02.2019, 20:18
Оценка:  0
psv07
несмешно
SergioS    08.02.2019, 19:51
Оценка:  -3
SergioS
Да будет флот. Нужен, как никогда...
Boxerogos    08.02.2019, 19:50
Оценка:  -2
Boxerogos
Браво!И сразу в Керченский пролив их!Россиянам пригодится всё!))))))))))))
ВосставшийИзБана    08.02.2019, 20:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Но только они пойдут в сопровождении кораблей НАТО с наблюдателями ОБСЕ.
Boxerogos    08.02.2019, 20:13
Оценка:  -3
Boxerogos
В твоих липких потрохососных снах.))))))))
МаюРацию    08.02.2019, 20:14
Оценка:  0
МаюРацию
И с Петром на плоту
ВосставшийИзБана    08.02.2019, 20:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
О! Группа быстрого реагирования примчалась!
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