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Фейгин посетил Сущенко в колонии

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Марк Фейгин во время визита рассказал журналисту о выставках его работ, которые запланированы в Варшаве и Париже.
Фейгин рассказал об условиях содержания Сущенко
Фейгин рассказал об условиях содержания Сущенко
Mark Feygin/Twitter

Общественный защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин посетил подзащитного в колонии в 50-й день его рождения. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Укринформ.

По его словам, Сущенко теперь находится в "теплом, безопасном помещении", имеет доступ к кипятку и может осуществлять телефонные звонки.

"Роману передали кисти и краски, так что он теперь может заниматься любимым делом", - отметил Фейгин.

Защитник также сообщил, что украинский консул в Москве Альберт Черниюк, вероятно, сможет посетить Сущенко во второй половине февраля.

Напомним, в январе Роман Сущенко впервые за два с половиной года провел длительное свидание с женой и дочерью.

 

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Теги: Украина-Россия, СИЗО, день рождения, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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