Глава ОБСЕ призвал Украину допустить наблюдателей из РФ на выборы

Мирослав Лайчак призвал Киев продолжить поиски решений для допуска всех наблюдателей БДИПЧ.



Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил Украине пересмотреть решение о запрете наблюдателям из России присутствовать на выборах президента. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой украинского МИД Павлом Климкиным, сообщает Министерство иностранных дел Словакии.

Во время беседы Лайчак выразил глубокое сожалениепо поводу соответствующего решения Верховной Рады. Он призвал украинскую сторону продолжать искать все возможные решения, которые позволили бы аккредитовать на выборах всех наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. В МИД РФ заявили, что Россия не будет направлять в Украину своих наблюдателей.

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