Сутки на Донбассе: девять обстрелов, у ВСУ потери

По данным украинской разведки, ответным огнем шесть сепаратистов были уничтожены и семеро ранены.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 8 февраля, девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще два были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 9 февраля.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций ВСУ велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксирована работа вражеского снайпера – в районе Авдеевки.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял украинские позиции трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Кримского, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия – в районе хутора Вильный, из гранатометов – в районе Зайцевого.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

“Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных“, – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем шесть сепаратистов были уничтожены и семеро ранены.

Напомним, за сутки 7 февраля сепаратисты шесть раз открывали огонь. Два раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Бойцы ВСУ не пострадали.

Как сообщалось 2 февраля, вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности задержали троих подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны.