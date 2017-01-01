В Днепропетровской области три человека погибли во время пожара

Пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждено конструкции дома на площади 25 м. кв.

В поселке Чертомлык города Покров произошел пожар в частном жилом доме по улице Встречной, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в субботу, 9 февраля.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждено конструкции дома на площади 25 м. кв", – говорится в сообщении

Во время тушения пожара внутри дома обнаружили тела трех погибших – двух мужчин и одной женщины.

К ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Накануне в селе Васильевка Винницкой области от отравления угарным газом погибли два ребенка. Мать оставила детей спящими в доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин.

Также сообщалось, что в Запорожской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека.

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