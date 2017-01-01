В Херсонской области цветут подснежники и крокусы

На прошлой неделе дневная температура достигала + 13 и у цветов был период интенсивного роста.

В Херсонской области расцвели подснежники и крокусы.

Об этом собщает ТСН в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что первые подснежники в заповеднике Аскания-Нова начали пробиваться еще в начале февраля.

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“На прошлой неделе, когда дневная температура достигла + 13, у них был период интенсивного роста. Сейчас температура снизилась, и цветы закрылись в ожидании нового потепления“, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на побережье Азовского моря – на Арабатской стрелке – расцвели дикие крокусы. Местные жители фотографируют их и публикуют снимки в соцсетях.

Как сообщалось, в Мукачево в начале января под снегом зацвела сакура.