Шел на рекорд: Житель Княжичей за сутки совершил 4 тяжких преступления

Мужчина за один день украл велосипед, едва не зарезал отчима, ограбил местный магазин, а затем пытался задушить знакомого.

В селе Княжичи в Броварском районе Киевской области местный житель за один день украл велосипед, пырнул ножом отчима, ограбил магазин, а позже чуть не задушил приятеля.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читай также: Киевсий грабитель-“Спайдермен“ получил 7 лет тюрьмы

Все началось с того, что на спецлинию “102“ полиции Киевской области обратилась 51-летняя жительница Княжичей, которая пожаловалась, что ее 25-летний сын ранил ножом отчима и скрылся в неизвестном направлении.

Она рассказала, что накануне мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии и принес с собой украденный велосипед. Он вел себя агрессивно и приставал к отчиму. В конце концов схватил нож и нанес пожилому мужчине ножевое ранение в грудную клетку, после чего скрылся.

Когда полицейские начали поиски беглеца, то вышли на другое преступление, которое он совершил. Работники местного магазина пожаловались, что несколько минут назад неизвестный, угрожая металлической трубой, забрал с полки бутылку водки.

Через два часа правоохранители задержать разбойника на одной из улиц Киева.

Как выяснилось, в столице, где он ранее проживал, мужчина едва не задушил своего знакомого.

Читай также: В одесском кафе устроили стрельбу: Трое раненых

Агрессор помещен в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступлений, причины агрессивного поведения мужчины.

В любом случае он предстанет перед судом по обвинению в покушении на преступление, попытке умышленного убийства, краже и разбое.

Сейчас преступник помещен в изолятор временного содержания kv.npu.gov.ua

Как сообщалось 8 февраля, на Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского.