Были задержаны 6 человек.

К счастью, никто из людей не пострадал

В Белой Церкви во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

В Белой Церкви во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

В пятницу в городе Белая Церковь Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки.

Об этом сообщает пресс-служба Батькивщины.

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По информации политсиилы, во время митинга в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек.

При этом, пресс-служба Нацполиции сообщает, что в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты “неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, собравшихся на встрече“.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Двух человек задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Еще относительно пяти составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в 18.51 в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во время выступления одного из кандидатов в президенты в припаркованном за сценой автомобили Ауди произойдет взрыв.

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“На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль“, - отметили в полиции.Пресс-служба партии также сообщает о еще одной провокации.

“Вблизи сцены был установлен автомобиль на еврономерах. Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб, немедленно прибывшие на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние“, - говорится в тексте.

Как сообщалось В прямом эфире телеканала ZIK в пятницу, 8 февраля, народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов вылил стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы кандидата в президенты Украины Романа Насирова.