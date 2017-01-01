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В Киеве на форум Порошенко стягивают силовиков

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На форуме действующий президент представит предвыборную программу,.
В Киеве на форум Порошенко стягивают силовиков
© vesti-ukr.com
Фото 1/3
  • К Дворцу Спорта стягивают силовиков
  • К Дворцу Спорта стягивают силовиков
В Киеве на форум Порошенко стягивают силовиков
К Дворцу Спорта стягивают силовиков
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В столичном Дворце Спорта пройдет Всеукраинский общественный форум под названием “Открытый диалог“, на котором президент Украины Петр Порошенко представит свою предвыборную программу на пост главы государства. Начало форума планируется в 14:00. К месту проведения мероприятия стягивают силовиков.

Об этом сообщают Вести.

С утра около здания дворца собираются силовики: военные шеренгой выстроились у входа. Также присутствуют автомобили Нацполиции. По периметру Спортивная площадь обнесена заграждением.

Стоит отметить, что запланировано, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.

Как сообщалось 8 февраля, в ЦИК объяснили, чем чреваты 44 кандидата в президенты.

 

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Теги: Порошенко, кандидат в президенты, Киев, выборы 2019
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