Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на форум Порошенко стянули силовиков

Комментариев: 12
На форуме действующий президент представит предвыборную программу,.
В Киеве на форум Порошенко стянули силовиков
© vesti-ukr.com
Фото 1/3
  • К Дворцу Спорта стягивают силовиков
  • К Дворцу Спорта стягивают силовиков
В Киеве на форум Порошенко стянули силовиков
К Дворцу Спорта стягивают силовиков
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Юлия Тимошенко: Призываю украинцев объединиться против фальсификаций выборов

В столичном Дворце Спорта пройдет Всеукраинский общественный форум под названием “Открытый диалог“, на котором президент Украины Петр Порошенко представит свою предвыборную программу на пост главы государства. Начало форума планируется в 14:00. К месту проведения мероприятия стягивают силовиков.

Об этом сообщают Вести.

С утра около здания дворца собираются силовики: военные шеренгой выстроились у входа. Также присутствуют автомобили Нацполиции. По периметру Спортивная площадь обнесена заграждением.

Стоит отметить, что запланировано, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.

Как сообщалось 8 февраля, в ЦИК объяснили, чем чреваты 44 кандидата в президенты.

 

Поделись:
Теги: Порошенко, кандидат в президенты, Киев, выборы 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    09.02.2019, 15:19
Оценка:  0
GreenPeace!
Без Порошенко,а точнее его подписи,ни одно повышение тарифов,не входит в силу,только за это его гнать надо.и за то,что войну не остановил,как обещал.Тварь.
atos    09.02.2019, 14:05
Оценка:  +9
atos
Так пусть силовикам свою программу и представит, накуй их стягивают))))
flacon9havi    09.02.2019, 13:53
Оценка:  -13
flacon9havi
Мої вітання цапським тролям. ви розповсюджуєтесь як кролі в Австралії, яких завезли. Тільки пам'ятайте, як їх відстрелювали, щоб контролювати їх чисельність.
ZE2019    09.02.2019, 14:13
Оценка:  +9
ZE2019
съебни на цензор/униан раб шоколадного гетьмана)))
ну или послушай отрыжки гавнопольского на порохТВ "прямая кишка"
ZE2019    09.02.2019, 13:49
Оценка:  +11
ZE2019
ждем новостей о том, как на форум "открытий диалог" попрошенка не впустили не прикормленных журналистов, только шлюх шоколадной мрази впустят!
Boxerogos    09.02.2019, 13:37
Оценка:  +9
Boxerogos
Бухой клоун Педя снова будет грузить свой элОхторат сказками про еврорай...А ведь найдутся вырожденцы,которые поверят этому чмырю-хyecocy!))))))))))))
MNI1957    09.02.2019, 13:23
Оценка:  +10
MNI1957
трепач трепаться будет
Люблю_Украину    09.02.2019, 13:03
Оценка:  +7
Люблю_Украину
ну да, вдруг "птенцы Шариёвы" вопрос зададут про боротьбу с корупцией)))
Media-sapiens    09.02.2019, 13:16
Оценка:  +6
Media-sapiens
в центре Европы коррупции НЕТ!
даже и спрашивать не сметь!
ZE2019    09.02.2019, 13:51
Оценка:  +5
ZE2019
ага, не зря же гавнопольский тренинги проводит о том, какие вопросы можно задавать "солнцеликому"...
МаксимУм    09.02.2019, 12:44
Оценка:  +12
МаксимУм
Он ещё обещанное на Майдане не выполнил...
flacon9havi    09.02.2019, 13:48
Оценка:  -11
flacon9havi
А ти й досі неодружене? Бідненьке ти кривеньке каченя ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь