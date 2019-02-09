В Киеве на форум Порошенко стянули силовиков
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В столичном Дворце Спорта пройдет Всеукраинский общественный форум под названием “Открытый диалог“, на котором президент Украины Петр Порошенко представит свою предвыборную программу на пост главы государства. Начало форума планируется в 14:00. К месту проведения мероприятия стягивают силовиков.
Об этом сообщают Вести.
С утра около здания дворца собираются силовики: военные шеренгой выстроились у входа. Также присутствуют автомобили Нацполиции. По периметру Спортивная площадь обнесена заграждением.
Стоит отметить, что запланировано, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.
Как сообщалось 8 февраля, в ЦИК объяснили, чем чреваты 44 кандидата в президенты.
ну или послушай отрыжки гавнопольского на порохТВ "прямая кишка"
даже и спрашивать не сметь!