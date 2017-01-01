Застройка побережья: Протестующие жители Затоки блокируют трассу

Протестующие рушат заборы, установленные прямо на песке возле станции Морская.

Участок долгое время был под арестом

В Одесской области около ста жителей поселка Затока вышли 9 февраля на акцию протеста против застройки побережья. Они намерены перекрыть движение автотранспорта по трассе Одесса -Белгород-Днестровский (Р-70).

Об этом сообщает Думская.

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Протестующие рушат заборы, установленные прямо на песке возле станции Морская. По словам участников акции, в 2015-2016 годах власти поселка отдали под застройку три участка в этом районе. До сих пор строительство там не велось, так как участки были под арестом.

“Однако в конце января суд снял арест, и сразу же на песке началось рытье котлованов, установка заборов, обустройство проезда прямо через охранную зону железной дороги. Мы считаем, это беспредел“, — рассказал один из протестующих.

В 12:07 протестующие снесли два забора на пляже, а затем вышли на пешеходный переход на трассе и заблокировали движение. Обстановка на месте событий напряженная — водители возмущаются, прибыло много сотрудников полиции.

Издание уточнило, что в 12:30 протестующие пропустили часть машин, “говорят, каждые полчаса будут пропускать машины, в которых есть маленькие дети“.

Напомним, ранее жители Затоки перекрывали трассу, протестуя против решения поссовета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

Как сообщалось 8 февраля, мэра Могилев-Подольского будут судить за взяточничество.