Рабинович: Голосование за курс Украины в НАТО еще не значит, что нас туда примут

Голосование Верховной Рады за закрепление в Конституции курса Украины в НАТО и Евросоюз не имеет никакого практического значения для страны, так как оно не принесет повышения уровня жизни для украинцев, а в Альянс нас принимать не собираются. Достижение же европейских стандартов должно происходить не голосованием, а действиями власти, заявил народный депутат, лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.

«Нас в НАТО никто не берет. В НАТО сообщили, что мы им там не нужны в обозримом будущем. Мы все хотим жить в крупном объединении, которое гарантирует безопасность. Но Украина постоянно получает от Альянса «гарбуза». Последние четыре года наша власть говорит, что нас в НАТО ждут, а они говорят наоборот, что Украина им не нужна. Почему мы стучимся годами в закрытые двери?» – возмутился парламентарий.

По его словам, многие представители нынешней власти говорят, что к 2025 году Украину возьмут и в НАТО, и в ЕС. Однако без настойчивой работы власти по улучшению стандартов жизни в стране это невозможно.

«Мы в 2025 году не перенесемся в ЕС и НАТО как по щелчку. Европа – это отсутствие воровства на всех уровнях государства. Европа – это суд, который будет тебя защищать. Европа – это гарантированная пенсия, это банки, которые не украдут твои деньги. Так в чем проблема построить Европу здесь? Давайте построим Европу в Украине. Давайте не будем воровать пенсии, не будем врать перед выборами», – предложил народный депутат.

Также политик заявил, что массовая эмиграция украинцев из страны ставит под сомнение заявления некоторых политиков о том, что через 5 лет Украина сможет достичь европейских стандартов и стандартов НАТО.

«По поводу заявлений о том, что через пять лет мы получим план действий к членству в НАТО, у меня вопрос: кто будет этот план воплощать? Молодежь массово уезжает из страны. Профессионалы покидают Украину. Стратегические предприятия распродают. Если они так рвутся в НАТО, зачем продавать за копейки заводы, способные производить ракеты?» – подытожил Вадим Рабинович.