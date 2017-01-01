Под Винницей из-за обогревателя погибли два ребенка

Мать сходила в магазин, а когда вернулась - дети были мертвы.

В результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУДСНС. По предварительной информации, причина трагедии - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

По словам начальника Тывровского отделения полиции Анатолия Присяжнюка, предварительно установлено, что "20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни ".

По предварительной информации, девочки в возрасте 2 года и девять месяцев, погибли из-за отравления продуктами горения ковру.

"Мать детей, которая воспитывала их самостоятельно, характеризуется положительно, на учете в социальных службах не состояла", - добавляют в сообщении.

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По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай". В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства гибели детей.

Девочкам было 2 года и 9 месяцев vn.npu.gov.ua

Как сообщалось 30 октября, под Черниговом мать повесилась, найдя двух детей мертвыми.