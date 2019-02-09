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$2 тысячи за поджог храмов УПЦ МП предлагают спецслужбы РФ - СБУ

Комментариев: 13
По информации СБУ, спецслужбы РФ и подчиненные им "МГБ ЛНР/ДНР" осуществляют поиск исполнителей провокаций.
Планируются провокаци
Планируются провокаци
unn.com.ua

Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб привлечь гражданина Украины к провокации с поджогом храма УПЦ МП.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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“Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им “МГБ ЛНР/ДНР“ осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП“, - говорится в сообщении.

Службой безопасности уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления, однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.

“При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков“, - рассказали в СБУ.

Как сообщалось 15 января, здание Лавры поджег пьяный бездомный.

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Теги: провокации, Россия, СБУ, поджог, УПЦ, церковь
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Комментариев (13)
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Люблю_Украину    09.02.2019, 15:24
Оценка:  0
Люблю_Украину
ага ,на сайте спецслужб висит объявление в разделе "совершенно секретно". Как же удобно. делаешь всю чернуху и валишь "наросею" пипл схавает, че)
WattNik    09.02.2019, 15:19
Оценка:  -2
WattNik
Агенты РФ и ЛДНР, и храмы УПЦ отжимают на собраниях ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ общин, избивают православных священников и прихожан. Так арестуйте этих агентов, есть полно видео с их участием.
WattNik    09.02.2019, 15:10
Оценка:  +1
WattNik
В 1929 году на народные деньги в СССР была построена Винницкая кондитерская фабрика. В 1986 году её владельцем в результате " приватизиции" стал действующий президент. Можете представить реакцию Порошенко если территориальная громада Винницы проголосует за возвращение фабрики народу?
WattNik    09.02.2019, 15:12
Оценка:  -1
WattNik
Уточнение.... в 1996 была приватизация Винницкой кондитерской фабрики. Интересно за сколько её приватизировал теперешний гарант?
WattNik    09.02.2019, 15:06
Оценка:  -1
WattNik
Продолжается порочная практика голосования жителей населенных храмов- территориальных общин за переходы храмов УПЦ в состав ПЦУ. Ведь есть-же закон, что голосовать должны ЦЕРКОВНЫЕ общины т.е. те кто ходит в храм. Куда смотрит прокуратура? Почему попираются закон?
WattNik    09.02.2019, 15:14
Оценка:  -2
WattNik
"населенных пунктов" - хотел сказать.
WattNik    09.02.2019, 15:01
Оценка:  0
WattNik
3 февраля во Львове неизвестные подожгли Свято-Владимирской храм УПЦ (МП) в Сыховском районе Львова. В УПЦ МП заявили, что конфликт вокруг церкви искусственно создают радикальные организации и партия "Свобода". Это не первый поджог храмов во Львове - никого не искали, не ищут, и не найдут.
VSHIVANKA    09.02.2019, 15:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
МАЙДАУНЫ , КАК ВЫ УБОГИ .....)))))
WattNik    09.02.2019, 14:56
Оценка:  -1
WattNik
"Главный районный чиновник в селе Золочовка собирает подписи за переход общины в ПЦУ, после того как собрание провалилось". "Сельских голов склоняют переводить общины УПЦ в ПЦУ." Территориальная община села проголосовала за переход церкви из УПЦ в то время, когда прихожане Зарубовки - против.
iseamaster    09.02.2019, 14:54
Оценка:  +3
iseamaster
Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб привлечь гражданина Украины к провокации с поджогом храма УПЦ МП...... пресекла попытку.... значит и попытки не было.....
WattNik    09.02.2019, 14:49
Оценка:  -3
WattNik
Пока община храма молилась за молебном об умножении любви, в сельском совете единогласно проголосовали за ее переход под юрисдикцию новой церковной структуры. За переход Свято-Успенского храма села Погребы под юрисдикцию ПЦУ единогласно проголосовали около 100 членов ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ общины села.
farfalle    09.02.2019, 14:48
Оценка:  +2
farfalle
Я просто угораю с пресс-центра СБУ. Если сделать подборочку их вбросов, никакой цирк не нужен)))
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