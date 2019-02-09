$2 тысячи за поджог храмов УПЦ МП предлагают спецслужбы РФ - СБУ
Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб привлечь гражданина Украины к провокации с поджогом храма УПЦ МП.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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“Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им “МГБ ЛНР/ДНР“ осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП“, - говорится в сообщении.
Службой безопасности уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления, однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.
“При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков“, - рассказали в СБУ.
Как сообщалось 15 января, здание Лавры поджег пьяный бездомный.