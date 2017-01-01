В Харькове задержали мужчину с гранатой
Сотрудники полиции Харькова задержали мужчину, у которого при себе была граната. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области в субботу, 9 февраля.
Отмечается, что автомобиль Mersedes Benz остановили вчера на посту Песочин. При осмотре машины собака своим поведением указала на пассажира.
У мужчины обнаружили предмет, похожий на гранату и сверток с веществом растительного происхождения. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове задержали мужчину с гранатой
Ранее в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.
А в Хмельницкой области в кустах нашли три полиэтиленовых мешка с гранатами.
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