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В Харькове задержали мужчину с гранатой

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Автомобиль Mersedes Benz остановили на посту Песочин. При осмотре машины собака своим поведением указала на пассажира.
Изъятая граната
Изъятая граната
Патрульна поліція

Сотрудники полиции Харькова задержали мужчину, у которого при себе была граната. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что автомобиль Mersedes Benz остановили вчера на посту Песочин. При осмотре машины собака своим поведением указала на пассажира.

У мужчины обнаружили предмет, похожий на гранату и сверток с веществом растительного происхождения. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове задержали мужчину с гранатой

Ранее в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

А в Хмельницкой области в кустах нашли три полиэтиленовых мешка с гранатами.

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Теги: Харьков, фото, полиция, граната, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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