Водитель транспортного средства потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб.

В Днепре на Запорожском шоссе в субботу, 9 февраля, Fiat на скорости влетел в электроопору. Об этом пишет Информатор.

Известно, что Fiat ехал по Запорожскому шоссе в сторону гипермаркета. Со слов водителя, его якобы подрезал автомобиль, вследствие чего он потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб.

Происшествие обошлось без жертв.

Спустя несколько минут после аварии на место подъехал патрульный экипаж. Инспекторы оказали водителю Fiat первую медпомощь, после чего вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре Fiat врезался в электроопору

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