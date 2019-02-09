В Днепре Fiat врезался в электроопору
В Днепре на Запорожском шоссе в субботу, 9 февраля, Fiat на скорости влетел в электроопору. Об этом пишет Информатор.
Известно, что Fiat ехал по Запорожскому шоссе в сторону гипермаркета. Со слов водителя, его якобы подрезал автомобиль, вследствие чего он потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб.
Происшествие обошлось без жертв.
Спустя несколько минут после аварии на место подъехал патрульный экипаж. Инспекторы оказали водителю Fiat первую медпомощь, после чего вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре Fiat врезался в электроопору
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