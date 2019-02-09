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В Днепре Fiat врезался в электроопору

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Водитель транспортного средства потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб.
Авария в Днепре
Авария в Днепре
dp.informator.ua

В Днепре на Запорожском шоссе в субботу, 9 февраля, Fiat на скорости влетел в электроопору. Об этом пишет Информатор.

Известно, что Fiat ехал по Запорожскому шоссе в сторону гипермаркета. Со слов водителя, его якобы подрезал автомобиль, вследствие чего он потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб.

Происшествие обошлось без жертв.

Спустя несколько минут после аварии на место подъехал патрульный экипаж. Инспекторы оказали водителю Fiat первую медпомощь, после чего вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали.

 

 

Ранее в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого Daewoo Nexia влетел в столб, водитель погиб.

В ДТП под Днепром сгорел водитель

 

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Теги: ДТП, видео, фото, Днепр, авария, остановка
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Источник: korrespondent.net

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