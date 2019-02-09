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С 1 марта в Украине проведут масштабное повышение пенсий

Комментариев: 8
В формуле расчета фигурируют всего три показателя.
1 марта произойдет обещанное повышение
1 марта произойдет обещанное повышение
depositphotos.com

В Украине с 1 марта пересчитают все пенсии с учетом обновленного показателя зарплаты (его повысят на 50% от роста зарплат за три года плюс 50% инфляции). Прибавку от 500 грн смогут получить украинцы, которые на данный момент имеют пенсии от 4,2 тыс. гривен.

Об этом сообщает Обозреватель.

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В формуле расчета фигурируют всего три показателя: стаж, средняя зарплата по стране, собственная зарплата. Для примера, в прошлом году пенсии повысили примерно на 9%, а средняя зарплата выросла примерно на 25%. Соответственно, те пенсионеры, которые позже вышли на заслуженный отдых, при расчете имели показатели зарплаты выше.

Это приводит к так называемому “устареванию выплат“. Кабинет министров в рамках пенсионной реформы ввел автоматический пересчет выплат с учетом обновленных зарплат. И уже через несколько недель, 1 марта, произойдет обещанное повышение.

По закону считают таким образом: вычисляют процент среднего роста заработной платы за прошедшие три года, делят его пополам и добавляют половину от прошлогодней инфляции. Ориентировочно это может быть около 12-17%. На такой уровень и вырастут пенсии. Для примера, если украинец на данный момент получает 1648 грн, то после перерасчета его выплата прибавит 197-300 грн.

Как сообщалось 17 января, в Украине изменили правила предоставления социальных услуг.

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Теги: пенсии, повышение
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Комментариев (8)
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Burunducok    09.02.2019, 17:01
Оценка:  0
Burunducok
Какие 9?? У меня была 1635 грн. Стала после повышения на "9%"-1657 грн. При Яныук моя пенсия была 181 $. Сейчас 59 $. Су...ки!!
VSHIVANKA    09.02.2019, 16:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ ЗАМЕЧУ , ЧТО СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА УКРАИНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 3380 ГРИВЕН ДО 4240 ИЛИ С 380 ДОЛЛАРОВ ДО 195 ....)))
Via_dolorosa    09.02.2019, 16:47
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Ну примерно как и в рф.
ТТ69    09.02.2019, 16:19
Оценка:  +3
ТТ69
Очередная предвыборная наипаловка .......
Letohradek    09.02.2019, 16:24
Оценка:  -4
Letohradek
Что ты несешь? Когда и в чем тебя обманули? Может с безвизом или "Томасом"?
colavova    09.02.2019, 16:38
Оценка:  -2
colavova
при рождении его мамка на@бала
Burunducok    09.02.2019, 17:02
Оценка:  0
Burunducok
Letohradek Засунь этот томас себе в жо...пу!
Via_dolorosa    09.02.2019, 16:49
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Не нравится не живи тут; границы открыты; езжай туда где тебя не на_е_бут.
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