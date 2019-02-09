С 1 марта в Украине проведут масштабное повышение пенсий

В формуле расчета фигурируют всего три показателя.

В Украине с 1 марта пересчитают все пенсии с учетом обновленного показателя зарплаты (его повысят на 50% от роста зарплат за три года плюс 50% инфляции). Прибавку от 500 грн смогут получить украинцы, которые на данный момент имеют пенсии от 4,2 тыс. гривен.

Об этом сообщает Обозреватель.

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В формуле расчета фигурируют всего три показателя: стаж, средняя зарплата по стране, собственная зарплата. Для примера, в прошлом году пенсии повысили примерно на 9%, а средняя зарплата выросла примерно на 25%. Соответственно, те пенсионеры, которые позже вышли на заслуженный отдых, при расчете имели показатели зарплаты выше.

Это приводит к так называемому “устареванию выплат“. Кабинет министров в рамках пенсионной реформы ввел автоматический пересчет выплат с учетом обновленных зарплат. И уже через несколько недель, 1 марта, произойдет обещанное повышение.

По закону считают таким образом: вычисляют процент среднего роста заработной платы за прошедшие три года, делят его пополам и добавляют половину от прошлогодней инфляции. Ориентировочно это может быть около 12-17%. На такой уровень и вырастут пенсии. Для примера, если украинец на данный момент получает 1648 грн, то после перерасчета его выплата прибавит 197-300 грн.

Как сообщалось 17 января, в Украине изменили правила предоставления социальных услуг.