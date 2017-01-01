В Киеве 8 февраля умер журналист Олег Ныпадымка, основатель газеты Сегодня.

В Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на пятницу, 8 февраля. Об этом сообщила семья журналиста на его странице в соцсети Facebook.

"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", - написали его родные.

Олег Ныпадымка родился в 1958 году. Окончил факультет журналистики Кишиневского госуниверситета. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет.

Ныпадымка был первым заместителем главного редактора газеты Всеукраинские Ведомости. В 1997 году он стал первым главным редактором газеты Сегодня. В 1998 году признан заслуженным журналистом Украины.

Напомним, 7 февраля умер французский журналист Жак Ферран.

Также сообщалось, что в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.

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