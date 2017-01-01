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В Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус

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Во время происшествия в микроавтобусе был только водитель.
На ходу загорелся пассажирский микроавтобус
На ходу загорелся пассажирский микроавтобус
dsns.gov.ua

В Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский микроавтобус. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение о том, что вблизи села Голозубинцы Хмельницкой области загорелся пассажирский микроавтобус, спасатели получили 8 февраля в 15:29.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и салон транспортного средства. Пожарные локализовали пожар в 15:42 и ликвидировали в 15:45.

"Как выяснилось, автомобиль загорелся во время движения. На момент возникновения пожара в транспортном средстве был только водитель", - отметили в ГСЧС.

Травмированных и погибших на месте происшествия не было.

Ранее в Николаеве автомобиль загорелся во время движения.

Также в январе в центре Тернополя загорелся троллейбус.

 

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Теги: пожар, водитель, Хмельницкая область, ГСЧС, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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