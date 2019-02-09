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Порошенко нужно продолжить реформы – эксперт

Комментариев: 14
Порошенко нужно продолжить реформы – эксперт

Президент Петр Порошенко, несмотря на военную агрессию и торговую блокаду , не допустил полного коллапса украинской экономики, а его второй срок станет периодом масштабных реформ. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Сегодня на форуме «Открытый диалог» президент Порошенко заявил, что Украине удалось преодолеть экономический кризис. И я солидарен с Порошенко. Украине действительно удалось устоять. Государство выдержало испытания, которые нам выпали. Что у нас было в 2014 году? После бегства Януковича на счетах государства оставалось чуть больше 100 тысяч гривен. В Крыму прошли так называемые «референдумы» и оккупация «зелеными человечками». На Донбассе развернулось полномасштабное наступление. В большинстве городов действовали мобильные группы, которые пытались присоединить их к так называемым«республикам», – написал эксперт.

По его мнению, в сложившихся обстоятельствах президент Порошенко действовал достаточно успешно: под его руководством наступление российской армии было остановлено, а украинский флаг развевается над 2/3 территорий Донецкой и Луганской областей.

«Кремль, который рассчитывал на быструю победу, теперь вынужден все 5 лет оплачивать существование этих псевдореспублик из своего кармана. Дальше –экономическая ситуация. В условиях, когда 80-90% всего украинского экспорта были направлены на Россию, Москва объявила нам торговую блокаду и закрыла свои рынки для украинских товаров. Уже этот факт, при неопытном менеджере и управленце, положил бы конец всей экономической системе, а за ней и всему государству. Петр Порошенко среагировал на это, и,используя свои дипломатические навыки, открыл украинским производителям европейский рынок. Наша экономика получила альтернативу, и благодаря этому решению смогла выстоять», – отметил политолог. 

По словам Голобуцкого, украинцам пришлось пережить «турбулентность»: испытать на себе рост цен и падение гривни. Но при этом, уверен эксперт, все могло закончиться куда хуже. 

«Мы могли вообще оказаться под вражеской оккупацией –и сейчас расплачиваться в магазинах российскими рублями, которые, кстати говоря, обесценились куда больше гривни за последние 5 лет. Мы все должны понимать, что именно война и торговая блокада нашего бывшего стратегического партнера привели ко всем этим последствиям. И если бы ни правильные решения, принятые президентом, правительством и парламентом, экономика не смогла бы выстоять в принципе. Однако некоторые кандидаты в президенты сегодня не просто игнорируют этот факт. Они спекулируют на этой теме, говоря о «мире с Россией» (предлагая фактически капитуляцию перед Москвой), о долларе по 8, голосят о якобы «нечестных выборах», – считает политолог.

Как отметил блогер, все эти 5 лет президентства Порошенко были борьбой за минимизирование потерь от военной и экономической агрессии. Но сейчас украинцы научились вести дела с более надежными партнерами в лице европейских компаний и проводить выгодные для нас сделки. 

«Уже сейчас в стране растут золотовалютные резервы, их уровень на сегодняшний день составляет 21 млрд долларов. Хотя в 2014 мы были на грани банкротства с запасом меньше 5 млрд. По плану президента к 2011-2022 гг. благодаря иностранным инвестициям в Украине существенно изменится уровень жизни, вырастут пенсии и зарплаты. И именно в этом выражается успешное развитие. И именно это имел в виду Президент», – подытожил Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (19)
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cjkbnth    09.02.2019, 20:02
Оценка:  -2
cjkbnth
Голубицкий не эксперт, а голубок. его с руки кормят, а а пидрошенко шестерка витька стукачка (адвоката Стуса), оно ничего не решает, только набивает свое чрево, думает яму большую копать ему станут? с собой заберет или детишкам отписал, что в Украине только в гости появляются?
МаЛьВиНа    09.02.2019, 19:58
Оценка:  +1
МаЛьВиНа
если бы не порох то и войны бы не было на Украине-это тоже его заслуга,убийца народа.
Letohradek    09.02.2019, 20:01
Оценка:  0
Letohradek
Ватная скотина, напомни в каком месяце Гиркин занял Славянск и Краматорск, а в каком месяце выбрали президентом Петра Алексеевича?
cjkbnth    09.02.2019, 20:03
Оценка:  -1
cjkbnth
Дурик, ты вспомни когда и где пидрпошенко появлялся, в самых горячих местах, на баррикадах? или ты как лох то же схавал постановку на Банковой с трактором?
Колишній-східняк    09.02.2019, 20:03
Оценка:  0
Колишній-східняк
А я думав, то Янукович запросив в Україну російську армію. І вона прийшла у вигляді зелених чоловічків і ихтамнетов. А воно он як, - Порошенко винний.
Колишній-східняк    09.02.2019, 19:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
Парадокс у тому, що з знищенням гетьманства, церкви, козацтва, впала різко і героїзація суспільства. Нація знекровилась і знесилилась. Нація стомилась. Потребувалось більш як двісті років, щоб спричинити вибух 1918 року, який на жаль не знайшов підтримки у всього народу.
Колишній-східняк    09.02.2019, 19:57
Оценка:  0
Колишній-східняк
Як не знайшли тотальної підтримки у всього народу визвольний рух ОУН УПА. Можливо, якби не ця втома і зневіра, 1918 рік став би роком тріумфу української державності. Всі ті наші «Винниченки» і їхні «Муравйови», «Троцькі» і іже з ними, закінчили б свої дні на штиках української армії. Можливо
Колишній-східняк    09.02.2019, 19:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
Але наступило сьогодні. Час, коли нація потребує новітніх символів. Коли наступив час "воїнів" та "будівельників".
ZE2019    09.02.2019, 19:53
Оценка:  +1
ZE2019
Ця мразота навіть у 2й тур не вийде!
Там будуть 2 путіни))))
Все вірно порохоботи ватні?
Letohradek    09.02.2019, 19:56
Оценка:  -3
Letohradek
Обломаетешься, ватный скот!
ZE2019    09.02.2019, 20:00
Оценка:  +1
ZE2019
Обломиться твій шоколадний гетьман, порохоботе русскоговорящій)))
Boxerogos    09.02.2019, 19:51
Оценка:  +1
Boxerogos
Пусть продолжает свои"реформы"в рамках своей кондитерской компании.В Украине этот жалкий коррупционно-кровавый хyecoc-алкоголик уже всем всё доказал.
СухарьОК    09.02.2019, 19:41
Оценка:  +2
СухарьОК
это чмо ничего не сделало для Украины ,ограбило народ и врёт постоянно,повесить эту гниду.
Letohradek    09.02.2019, 19:46
Оценка:  -4
Letohradek
Петр Порошенко, обещал безвиз для украинцев - выполнил обещание!
Обещал "Томас" - выполнил!
Обещал поднять пенсионные выплаты - выполнил!
Обещал не допустить распространение Луганды - выполнил!
А обилие стройплощадок по Украине - как раз говорит о росте уровня экономики!
Letohradek    09.02.2019, 19:47
Оценка:  -4
Letohradek
Так что, ватный скот - Сухарь, tзаткнись, ты не в теме!
СухарьОК    09.02.2019, 19:52
Оценка:  +2
СухарьОК
от этого один вред народу ,,,,,ты пороховский модератор.
СухарьОК    09.02.2019, 19:54
Оценка:  +1
СухарьОК
а стройплощадки это дерибан Киева во главе с Педаликом....посмотри на +и - в комментах и всё будет ясно .
Letohradek    09.02.2019, 19:57
Оценка:  -2
Letohradek
Ватный скот, а при твоем зэке не было дерибана?
VSHIVANKA    09.02.2019, 19:33
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВОТ И ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ , ПОЭТОМУ И НАЗНАЧИЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА НА ВТОРОЙ СРОК ....)))
СУГС !!!
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