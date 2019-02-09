Порошенко нужно продолжить реформы – эксперт

Президент Петр Порошенко, несмотря на военную агрессию и торговую блокаду , не допустил полного коллапса украинской экономики, а его второй срок станет периодом масштабных реформ. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Сегодня на форуме «Открытый диалог» президент Порошенко заявил, что Украине удалось преодолеть экономический кризис. И я солидарен с Порошенко. Украине действительно удалось устоять. Государство выдержало испытания, которые нам выпали. Что у нас было в 2014 году? После бегства Януковича на счетах государства оставалось чуть больше 100 тысяч гривен. В Крыму прошли так называемые «референдумы» и оккупация «зелеными человечками». На Донбассе развернулось полномасштабное наступление. В большинстве городов действовали мобильные группы, которые пытались присоединить их к так называемым«республикам», – написал эксперт.

По его мнению, в сложившихся обстоятельствах президент Порошенко действовал достаточно успешно: под его руководством наступление российской армии было остановлено, а украинский флаг развевается над 2/3 территорий Донецкой и Луганской областей.

«Кремль, который рассчитывал на быструю победу, теперь вынужден все 5 лет оплачивать существование этих псевдореспублик из своего кармана. Дальше –экономическая ситуация. В условиях, когда 80-90% всего украинского экспорта были направлены на Россию, Москва объявила нам торговую блокаду и закрыла свои рынки для украинских товаров. Уже этот факт, при неопытном менеджере и управленце, положил бы конец всей экономической системе, а за ней и всему государству. Петр Порошенко среагировал на это, и,используя свои дипломатические навыки, открыл украинским производителям европейский рынок. Наша экономика получила альтернативу, и благодаря этому решению смогла выстоять», – отметил политолог.

По словам Голобуцкого, украинцам пришлось пережить «турбулентность»: испытать на себе рост цен и падение гривни. Но при этом, уверен эксперт, все могло закончиться куда хуже.

«Мы могли вообще оказаться под вражеской оккупацией –и сейчас расплачиваться в магазинах российскими рублями, которые, кстати говоря, обесценились куда больше гривни за последние 5 лет. Мы все должны понимать, что именно война и торговая блокада нашего бывшего стратегического партнера привели ко всем этим последствиям. И если бы ни правильные решения, принятые президентом, правительством и парламентом, экономика не смогла бы выстоять в принципе. Однако некоторые кандидаты в президенты сегодня не просто игнорируют этот факт. Они спекулируют на этой теме, говоря о «мире с Россией» (предлагая фактически капитуляцию перед Москвой), о долларе по 8, голосят о якобы «нечестных выборах», – считает политолог.

Как отметил блогер, все эти 5 лет президентства Порошенко были борьбой за минимизирование потерь от военной и экономической агрессии. Но сейчас украинцы научились вести дела с более надежными партнерами в лице европейских компаний и проводить выгодные для нас сделки.

«Уже сейчас в стране растут золотовалютные резервы, их уровень на сегодняшний день составляет 21 млрд долларов. Хотя в 2014 мы были на грани банкротства с запасом меньше 5 млрд. По плану президента к 2011-2022 гг. благодаря иностранным инвестициям в Украине существенно изменится уровень жизни, вырастут пенсии и зарплаты. И именно в этом выражается успешное развитие. И именно это имел в виду Президент», – подытожил Алексей Голобуцкий.