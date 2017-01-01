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К дому Авакова приехали активисты

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Возле дома министра внутренних дел на окраине Киева находится около 50 активистов.

Несколько десятков активистов приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют расследовать убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в субботу, 9 февраля, пишет РБК-Украина.

По данным СМИ, у дома Авакова около 50 активистов. Они скандируют "Свободу политзаключенным".

Как пишет УНИАН, активисты требуют отпустить задержанных сегодня участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

Вскоре участники акции зажгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок.

Как известно, 9 февраля во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади в Киеве правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого группа примерно из 40 человек, вооруженных газовыми баллончиками и ножами, штурмовала отделение полиции в Киеве. Пострадали трое полицейских.

 

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Теги: МВД, МВД Украины, Аваков, Арсен Аваков, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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