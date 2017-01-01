Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины

Комментариев: 0
Батькивщина сообщила, что исключила из своих рядов главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины
Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины
Владислав Мангер / Facebook

Партия Батькивщина исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-службу партии в субботу, 9 февраля.
 
Отмечается, что решение было принято на заседании бюро 8 февраля. Тем же решением бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета.
 
Ранее сообщалось, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк – Алексеем "Москалом" Левиним, который сбежал за границу. Кроме того, активисты и близкие убитой называют Мангера одним из заказчиков ее убийства.
 
Глава Херсонского облсовета опровергает, что имел связь с "Москалом"-Левиным.
 
Напомним, 31 июля 2018 года неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги. После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Херсон, Батькивщина, облсовет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь