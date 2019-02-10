Аваков о зеленке и шашках для кандидатов: Это не избирательная кампания, это “бл*дство

Глава МВД призвал политиков договориться о том, как вести честную конкуренцию во время избирательной кампании.

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Глава МВД Арсен Аваков назвал происходящее в связи с предвыборной кампанией в Украине “провинциальным драмтеатром“. Так он на своей странице в Facebook прокомментировал нападения активистов на встречи кандидатов с избирателями.

“Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма“, - пишет министр.

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“Кривой Рог - на подходе к митингу митинги одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами! В четырех городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?“, - возмущен Аваков.

“Мне позвонил один товарищ – это, говорит, беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого. Возмущается“, - отметил министр.

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“А то, что в карманах у “просто стоящих“ порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ “черемуха“ и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?“ - рассказал он.

Аваков добавил, что неизвестно, где та грань, когда вместо зеленки оппонентов начнут обливать серной кислоток. “Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза? Ряженные в камуфляж дешевки, никогда не бывавшие на фронте?“, - возмущен он.

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“Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью“, - призвал глава МВД.

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“Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги“, - добавил он.

“Это не политика, и не избирательная кампания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти“, - считает Аваков. Он также призвал политиков остановиться и вести кампанию честно.

Ранее, 9 февраля перед встречей Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади полиция задержала людей с плакатами “Кто заказал Катю Гандзюк?“ - у активистов обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.

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Вскоре сторонники задержанных на улице Хорива пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

Напомним, ранее перед встречей Юлии Тимошенко с избирателями полиции пришлось провести обыски, так как в Бело Церкви в толпу ее сторонников уже швырнули шашки.