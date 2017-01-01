Аваков отреагировал на столкновения в Киеве

Глава МВД призвал политиков договориться о том, как вести честную конкуренцию во время избирательной кампании.



Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал столкновения, которые произошли возле управления полиции в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebookв ночь на 10 января.

Глава МВД отменил, что в четырех городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня – ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!" – написал Аваков.

Министр призвал политиков остановиться, а также договориться о том, как вести честную конкуренцию.

"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту – оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти. Это не политика, и не избирательная компания – это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, – мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти", – подчеркнул Аваков.

Напомним, 9 февраля перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.



Вскоре возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

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