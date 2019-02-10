Сутки на Донбассе: Ранены трое военных, убиты двое боевиков
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За сутки 9 февраля оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В том числе, пять раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток“ обстрелы позиций ВСУ велись из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески, из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка.
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В той же полосе стреляли из автоматических станковых гранатометов около населенного пункта Старогнатовка, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе села Павлополь, и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Чермалык.
В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север“ противник дважды обстрелял позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Новотошковское.
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Кроме того, в полосе “Север“ стреляли по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское, и а также - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе поселка Травневое.
Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, подразделения ООС оборонялись с помощью дежурных огневых средств. Погибли двое боевиков, еще двое получили ранения.
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Также была уничтожена одна боевая бронированная машина противника. С начала текущих суток враг огонь не открывал.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе усилили разведку ради совершения диверсий и провокаций.
А КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ ЕСТЬ ?
И ПОЧЕМУ НАЗЫВАЮТ ВРАГОМ МЕДВЕДЧУКА , КОТОРЫЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОЗВУЧИИЛ ПУНКТЫ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ?
ВЫХОДИТ НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ СОБИРАЛСЯ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ ?
ЕЩЁ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ПУТИНА ВЫББРАТЬ ПЕТЮ ....)