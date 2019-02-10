Итоги 9 февраля: Дымовые шашки для Тимошенко и ядерные миссии НАТО

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Во время выступления Юлии Тимошенко в толпу швырнули дымовые шашки, активисты подрались с полицией, а Петр Порошенко выиграл суд у BBC. Кроме того, в США считают необходимым оставить пока ядерное оружие, а в Италии начались массовые протесты.

В толпу сторонников Тимошенко швыряли шашки

В пятницу в городе Белая Церковь Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки. По информации Батькивщины, во время митинга в толпу было заброшено 7 дымовых шашек.

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Были задержаны шестеро человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Активисты с ножами и пистолетами и штурм участка

9 февраля перед встречей Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади полиция задержала людей с плакатами “Кто заказал Катю Гандзюк?“. По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.

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Вскоре возле отделения на улицы Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

Министр внутренних дел Арсен Аваков после написал, что в четырех городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов. “Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги“, - возмутился он.

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Порошенко выиграл иск о деньгах Трампу у BBC

Высокий суд Англии признал, что публикация издания ВВС нанесла ущерб репутации действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс.

По его словам, Порошенко изначально называл публикацию ложной. “Президент Порошенко очень доволен решением Высокого суда Англии, который установил, что публикация ВВС нанесла серьезный ущерб его репутации“, - подчеркнул Аткинс.

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Порошенко судился с британской компанией BBC из-за публикации, в которой говорится, будто он платил деньги за встречу с Дональдом Трампом.

Сотни тысяч человек: итальянские профсоюзы вышли на улицы

Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме.

Акция прошла в субботу, митингующие двигались от площади Республики до площади Сан-Джованни.

Представители профсоюзов протестуют против политики действующего правительства и требуют реформ, способствующих росту экономики.

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Европу убеждают участвовать в ядерных миссиях НАТО

Страны Европы должны участвовать в совместных ядерных миссиях в рамках НАТО, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

“Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности“, – сказал Столтенберг.

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По его словам, “цель НАТО – мир без ядерного оружия“, однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный снегопад оставил без света более 50 тысяч человек в США.