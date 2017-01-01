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На пожарах в Украине погибли более 300 человек

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С начала нынешнего года пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы.
С начала года пожары унесли жизни уже более 300 граждан
С начала года пожары унесли жизни уже более 300 граждан
dpchas.com.ua

С начала 2019 года на пожарах в Украине уже погибли более 300 человек. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала 2019 года пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что чаще всего во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

В связи с этим Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.

Ранее в Днепропетровской области три человека погибли во время пожара.

Также сообщалось, что в Запорожской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека.

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Теги: Украина, огонь, пожар, жертвы, погибшие, возгорание, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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