На пожарах в Украине погибли более 300 человек

С начала нынешнего года пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы.

С начала года пожары унесли жизни уже более 300 граждан dpchas.com.ua

С начала 2019 года на пожарах в Украине уже погибли более 300 человек. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала 2019 года пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что чаще всего во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

В связи с этим Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.

Ранее в Днепропетровской области три человека погибли во время пожара.

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