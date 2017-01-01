В Одессе билборды кандидата в президенты облили краской

Имя политика правоохранители не уточняют, полиция проводит проверку и ищет виновных.

Билборды одного из кнадидатов в президенты облили краской EPA/UPG

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Одесские правоохранители проводят проверку по факту повреждения билбордов одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

“Об испорченных краской рекламные щитах с предвыборной агитацией в полицию одно за другим поступили два сообщения“, - отметили в ведомстве, не уточнив, чьи именно билборды повредили..

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“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков обвинил политиков в раскручивании спирали нестабильности в обществе в процессе подготовки к выборам президента.

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Он также призвал штабы кандидатов воздержаться от провокаций и начать проводить кампанию честно. Ночью активисты под его домом жгли шашки и фаеры.