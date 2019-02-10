В Украине уменьшились незаконные рубки леса - СМИ

В 2018 году зафиксировали 5,3 тысячи случаев незаконных рубок леса. Объемы незаконных рубок составили 17,7 тысяч кубометров.

В Украине в 2018 году зафиксировали меньше случаев незаконных рубок леса Скриншот из видео

В 2018 году в Украине незаконно срубили 17,7 тысяч кубометров леса. По сравнению с тремя предыдущими годами этот показатель снизился, сообщает в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на данные Государственного агентства лесных ресурсов УНН.

В частности, указано, что в 2018 году зафиксировали 5,3 тысячи случаев незаконных рубок леса. При этом объемы незаконных рубок составили 17,7 тысяч кубических метров.

По данным Гослесагентства, динамика незаконных рубок за последний год снизилась, ведь в 2017 году незаконно вырубили 26,1 тысяч кубометров леса и было зафиксировано 7,1 тысяч случаев незаконных рубок.

Известно, что объемы незаконной рубки резко выросли в 2015 году - 24,1 тысяч кубометров. В то же время тогда зафиксировали 6,6 тысяч случаев незаконной рубки. В 2016 году незаконно вырубили 27,7 тысяч кубометров, было зафиксировано 6,5 тысяч случаев незаконной рубки.

Как подчеркнули в ведомстве, Гослесагентству подчинено 7,6 млн га лесов, что составляет 73% всего лесного фонда Украины.

Ранее Украина и Еврокомиссия провели консультации по отмене моратория на экспорт леса-кругляка.

Напомним, в декабре на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС Украину призвывали снять мораторий на экспорт необработанной древесины.

Отметим, несмотря на запрет, украинский лес продолжают вывозить в ЕС. Так, за три квартала 2018 года было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов.

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