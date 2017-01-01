Студент винницкого вуза умер от коревой пневмонии

Студенческий совет области призывает украинцев вакцинироваться, чтобы избежать подобного риска.

В Виннице студент медвуза умер в результате осложнений от кори facebook.com/vinstudent

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В Виннице в результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Сергей Бутенко. Об этом сообщил студенческий совет Винницкой области в Facebook.

Сергей учился в Винницком Национальном Медицинском университете, уточнили в совете. Он умер от коревой пневмонии, добавляется сообщении.

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“Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром. Призываем каждого из Вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может застать кого угодно!“, - подчеркнул студсовет.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью.