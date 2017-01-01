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Порошенко: Боремся за возвращение всех захваченных моряков

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Украинская сторона борется за возвращение домой всех захваченных в Керченском проливе моряков.
Звания лейтенант и военно-морские кортики присвоили двум захваченным в Азове морякам
Звания лейтенант и военно-морские кортики присвоили двум захваченным в Азове морякам
facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко заявил, что украинская сторона делает все возможное для возвращения захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом он сказал в воскресенье, 10 февраля, во время поздравления курсантов-выпускников в Одессе, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент поздравил 26 курсантов выпускного курса Института Военно-морских сил Национального университета Одесская морская академия с получением звания лейтенант и военно-морских кортиков.

Указано, что среди выпускников - захваченные на Азове курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин.

"Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", - заверил Порошенко.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

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Теги: Керченский пролив, фото, Азовское море, моряки, Порошенко, захват, Петр Порошенко, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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