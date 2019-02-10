Военнопленные моряки получили погоны лейтенантов заочно - Порошенко
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Военнопленные курсанты Института ВМС НУ “Одесская морская академия“ Богдан Головаш и Владислав Костышин получили звания лейтенанта заочно. Об этом на вручении званий выпускникам института заявил президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.
“Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса института с получением звания “лейтенант“ и военно-морских кортиков“, - говорится в сообщении.
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“Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома“, - заверил Порошенко.
Он также призвал военнопленных не сдаваться: “Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой. Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и приумножат наши боевые традиции“.
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Напомним, ранее сообщалось, что суд отклонил жалобы на арест первой четверки украинских моряков.
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