Военнопленные моряки получили погоны лейтенантов заочно - Порошенко

Курсанты "Одесской морской академии" Головаш и Костышин не смогли получить звания лично, так как находятся в плену у россиян.

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Военнопленные курсанты Института ВМС НУ “Одесская морская академия“ Богдан Головаш и Владислав Костышин получили звания лейтенанта заочно. Об этом на вручении званий выпускникам института заявил президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Головаша и Костышина погоны лейтенантов ждут в Украине facebook.com/petroporoshenko

“Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса института с получением звания “лейтенант“ и военно-морских кортиков“, - говорится в сообщении.

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“Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома“, - заверил Порошенко.

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Он также призвал военнопленных не сдаваться: “Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой. Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и приумножат наши боевые традиции“.

Курсанты морской академии потребовали свободы для своих сокурсников facebook.com/petroporoshenko

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Напомним, ранее сообщалось, что суд отклонил жалобы на арест первой четверки украинских моряков.