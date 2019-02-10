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Военнопленные моряки получили погоны лейтенантов заочно - Порошенко

Комментариев: 13
Курсанты "Одесской морской академии" Головаш и Костышин не смогли получить звания лично, так как находятся в плену у россиян.
В Одессе выпускникам морской академии раздали звания лейтенантов
В Одессе выпускникам морской академии раздали звания лейтенантов
facebook.com/petroporoshenko

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Военнопленные курсанты Института ВМС НУ “Одесская морская академия“  Богдан Головаш и Владислав Костышин получили звания лейтенанта заочно. Об этом на вручении званий выпускникам института заявил президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Головаша и Костышина погоны лейтенантов ждут в Украине
Головаша и Костышина погоны лейтенантов ждут в Украине
facebook.com/petroporoshenko

“Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса института с получением звания “лейтенант“ и военно-морских кортиков“, - говорится в сообщении.

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“Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома“, - заверил Порошенко. 

Двух военнопленных моряков повысили в звании заочно
Двух военнопленных моряков повысили в звании заочно
facebook.com/petroporoshenko

Он также призвал военнопленных не сдаваться: “Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой. Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и приумножат наши боевые традиции“.

Курсанты морской академии потребовали свободы для своих сокурсников
Курсанты морской академии потребовали свободы для своих сокурсников
facebook.com/petroporoshenko

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Напомним, ранее сообщалось, что суд отклонил жалобы на арест первой четверки украинских моряков.

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Теги: Керченский пролив, моряки, Порошенко, военнопленные, курсанты, звания
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Комментариев (13)
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bertal    10.02.2019, 12:12
Оценка:  0
bertal
СБУшники какое звание получили? Цинизм во всем. Все кто поддержит этого пид…. на выборах- враг народа Украины
СветБобра    10.02.2019, 12:16
Оценка:  -3
СветБобра
Заспокойтесь. Вас на виборах ніхто підтримувати не буде. Хлябніть краще бояришніка.
Letohradek    10.02.2019, 12:16
Оценка:  -2
Letohradek
Мдаааа ... Большинство в Украине для тебя являются врагами. А может проблема в тебе, а не в гражданах Украины, которые делают свой выбор?
VSHIVANKA    10.02.2019, 12:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
КАКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ ?!
РАЗВЕ НА УКРАИНЕ ВОЙНА С РОССИЕЙ ?!
СветБобра    10.02.2019, 12:15
Оценка:  -2
СветБобра
А вас на вашій на москві хіба про це не поінформували? Ну ви і тупий.
МаюРацию    10.02.2019, 11:59
Оценка:  -2
МаюРацию
Да наколят им погоны,пусть лучше берегут корму
VSHIVANKA    10.02.2019, 11:55
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ХЭРОЯ И В ДЕПУТАТЫ СЛАБО ОПРЕДЕЛИТЬ ?!
ANDREICH    10.02.2019, 11:50
Оценка:  -1
ANDREICH
боритеся поборете вам пан мертвецьтчук допомагае
Fat-li    10.02.2019, 11:43
Оценка:  0
Fat-li
Их нужно было туда не посылать...ЧТо бы потом за них не бороться
Letohradek    10.02.2019, 11:54
Оценка:  -2
Letohradek
Тупак ватоголовый, что ты несешь? Может надо было сдать Украину кремлевским подонкам?
МаюРацию    10.02.2019, 12:02
Оценка:  -2
МаюРацию
Ни в коем случае!Лучше дать в дупу пиндосу,чем пожать руку маскалю!СУХС
nelci    10.02.2019, 11:23
Оценка:  +4
nelci
Умные люди знают как выходить из сложных положений, а мудрые знают как не попадать в сложные ситуации!
Letohradek    10.02.2019, 11:53
Оценка:  -1
Letohradek
Разве можно было предугадать на сколько подлые варвары живут на расии?
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