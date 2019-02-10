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Митрополит УПЦ МП шлет СМС и угрожает российскими священниками - ПЦУ

Комментариев: 3
Митрополит Московского Патриархата давит на священников, которые переходят в ПЦУ.
ПЦУ жалуется на угрозы и давление УПЦ МП
ПЦУ жалуется на угрозы и давление УПЦ МП
stgeorge.org.ua

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Московский Патриархат всячески пытается препятствовать переходам приходов и духовенства под юрисдикцию ПЦУ. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Священников запугивают запретами на их служение
Священников запугивают запретами на их служение
saint.in.ua

“Русская Церковь всячески пытается препятствовать единству украинского православия“, - говорится в сообщении. В епархии подчеркивают, что на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом УПЦ МП митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. 

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“Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые “могут помочь покаяться“, - говорят в епархии. 

Митрополит рассылает священникам СМС с призывами покаяться
Митрополит рассылает священникам СМС с призывами покаяться
saint.in.ua

Кроме того, Овруцкая епархия УПЦ МП проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священников и покаянии всех, кто перешел к ПЦУ.

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По словам иерея Владислава Сеника, который недавно перешел в ПЦУ, от деятельности митрополита Виссариона уже пострадали пгт Гранитное, село Маклаивка и село Федоровка Малинского района. 

Такое же давление оказывается и в других районах Житомирской области. “Все переходы происходят согласно действующему законодательству и канонам Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы недопустимы и противоречат основам Христовой веры“, - подчеркнуло ведомство.

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В ПЦУ заверили, чтоб обратились также в соответствующие органы, чтобы те предотвратили дальнейшие провокации и наказали виновных.

Напомним, ранее сообщалось, что Священный Синод Православной церкви Украины создал миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, угрозы, давление, митрополит, переходы
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Комментариев (4)
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СветБобра    10.02.2019, 12:23
Оценка:  -2
СветБобра
Відправте цього віссаріона на каторжні роботи по відновленню зруйнованого його поплічниками Донбасу. Хочь якась користь буде від цього біснуватого агента фсбе.
Николай510    10.02.2019, 12:20
Оценка:  -1
Николай510
так выгоните этого Виссариона в РФ !!!
Vasya_iz_Ivanovo    10.02.2019, 12:41
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
О, а за шо? Это их внутрицерковные дела.
Мухоморище    10.02.2019, 12:10
Оценка:  +1
Мухоморище
Проще сказать: московский поп бесится)))
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