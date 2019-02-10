Митрополит УПЦ МП шлет СМС и угрожает российскими священниками - ПЦУ
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Московский Патриархат всячески пытается препятствовать переходам приходов и духовенства под юрисдикцию ПЦУ. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
“Русская Церковь всячески пытается препятствовать единству украинского православия“, - говорится в сообщении. В епархии подчеркивают, что на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом УПЦ МП митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.
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“Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые “могут помочь покаяться“, - говорят в епархии.
Кроме того, Овруцкая епархия УПЦ МП проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священников и покаянии всех, кто перешел к ПЦУ.
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По словам иерея Владислава Сеника, который недавно перешел в ПЦУ, от деятельности митрополита Виссариона уже пострадали пгт Гранитное, село Маклаивка и село Федоровка Малинского района.
Такое же давление оказывается и в других районах Житомирской области. “Все переходы происходят согласно действующему законодательству и канонам Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы недопустимы и противоречат основам Христовой веры“, - подчеркнуло ведомство.
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В ПЦУ заверили, чтоб обратились также в соответствующие органы, чтобы те предотвратили дальнейшие провокации и наказали виновных.
Напомним, ранее сообщалось, что Священный Синод Православной церкви Украины создал миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.