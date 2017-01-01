За "шутку" о взрывчатке на вокзале в Ровно парень может сесть на 6 лет

Это уже не первый раз, когда нарушитель сообщал о событиях, которые не происходили.

"Минирование" автовокзала в Ровно оказалось не первой "шуткой" нарушителя vokzal.org.ua

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Жителя Сарненского района будут судить за “минирование“ вокзала в Ровно, сообщение о котором поступило полиции 9 февраля в 21:10. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

На место происшествия направили все экстренные службы для обследования помещения вокзала и прилегающей территории.

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“Правоохранители ограничили движение, подъезды к автовокзалу и эвакуировали около 40 человек персонала и посетителей, ожидавших транспорт“, - рассказали в пресс-службе.

Пока работники взрывотехнической службы обследовали территорию и искали опасные предметы, “минер“ снова позвонил в полицию и сообщил, что...пошутил. Опасных предметов правоохранители не обнаружили, после чего нашли и нарушителя.

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Им оказался 20-летний житель Сарненского района. Парня доставили в Ровенский Ровенский отдел полиции. Как оказалось, это не первый случай “телефонного терроризма“ от задержанного.

“В течение прошлого года он не менее трех раз ложно сообщал о различных событиях, которые не нашли своего подтверждения“, - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве “минировали“ “Майдан Независимости“ и переход на станцию “Крещатик“.