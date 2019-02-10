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У жителя Буковины пытались купить голос за 500 грн

Комментариев: 1
Имя кандидата, за которого предлагалось проголосовать, в полиции не сообщают, но виновникам грозит до 3 лет тюрьмы.
Голос избирателя пытались купить по телефону
Голос избирателя пытались купить по телефону
EPA/UPG

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9 февраля в полицию обратился житель Глибоччины Черновицкой области с жалобой на попытку подкупа его как избирателя. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Украинец сообщил, что ему звонила неизвестная и предлагала 500 грн за голосование за конкретного кандидата на выборах.

По факту обещания избирателю неправомерной выгоды сведения внесены в Единый реест по части 2 статьи 160 УК (подкуп избирателя, участника референдума). 

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Санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.
Всего с начала предвыборной агитации в полицию Буковины поступило 18 сообщений о нарушениях, открыто одно уголовное производство. Судом привлечены к административной ответственности два человека.

Напомним, ранее сообщалось, что билборды кандидата в президенты Украины в Одессе облили краской неизвестные.

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Теги: выборы президента, агитация, подкуп, избиратели, деньги, полиция
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Комментариев (1)
Media-sapiens    10.02.2019, 12:43
Оценка:  +1
Media-sapiens
о УЖАС... у целого жителя пытались купить целый ГОЛОС!
куда там всем технологиям, соц "опросам", провокациям, подставам, левым бюллетеням и наглому использованию админресурса...
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