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Геращенко осудила полицию и митингующих за события субботы

Комментариев: 7
Первый вице-спикер подчеркнула, что использование трагедии в политических игрищах неприемлемо.
Геращенко считает действия полиции в субботу неадекватными
Геращенко считает действия полиции в субботу неадекватными
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия по отношению к митингующим с плакатами о смерти Екатерины Гандзюк были неадекватными. Такое мнение в Facebook выразила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Мы ожидаем от новых полицейских новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать. И надеемся на прогресс и точку в расследовании“, - подчеркнула она.

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Геращенко добавила также, что новые фото херсонской активистки, опубликованные ее отцом, не могут никого оставить равнодушными. 

“Она умерла мученической смертью. Все убийцы и причастные к организации преступления задержаны. Следствие работает, чтобы найти заказчика. Все мы хотим услышать его имя. Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах“, - подчеркнула Геращенко.

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“Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Екатерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период“, - отметила она.

“Я понимаю состояние родителей и друзей. И справедливые требования по расследованию. Но действия определенных лиц, больше похожие на провокации, мне понять трудно“, - говорит первый вице-спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала митингующих с требованием назвать заказчика убийства Екатерины Гандзюк, после чего активисты штурмовали участок полиции и дом главы МВД Арсена Авакова. Тот назвал происходящее в связи с выборами президента не избирательной кампанией, а “бл*дством“.

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Теги: Гандзюк, активисты, полиция, Геращенко, обычски, задержания, выборы президента
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Комментариев (7)
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kapablankas    10.02.2019, 14:13
Оценка:  0
kapablankas
эта КУРИЦА наосвобождала из плена кучу народа

но никто не видел

говорящая КУРИНАЯ ГОПА
bertal    10.02.2019, 14:03
Оценка:  +2
bertal
Ждем выборов и ее комментариев по поводу нынешнего президента, по чем нынче опиум для народа?
Sirko_123    10.02.2019, 14:02
Оценка:  0
Sirko_123
Курица! Осуди полицию Франции, если ты такая умная.
kapablankas    10.02.2019, 14:11
Оценка:  0
kapablankas
они ОЧКУЮТ
ALFER+    10.02.2019, 13:35
Оценка:  +2
ALFER+
Курица политическая(
Фарабунда_Марти    10.02.2019, 13:28
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Эта рагулина сама постоянно занимается политическими спекуляциями, использую для этого любые поводы, в том числе и трагедии. Так что пусть захлопнет своё кричало.
Boxerogos    10.02.2019, 13:21
Оценка:  +2
Boxerogos
Мнение этой пожилой упоротой алкоголички конечно же всем очень интересно!!!))))))))))
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