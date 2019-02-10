Геращенко осудила полицию и митингующих за события субботы

Первый вице-спикер подчеркнула, что использование трагедии в политических игрищах неприемлемо.

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Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия по отношению к митингующим с плакатами о смерти Екатерины Гандзюк были неадекватными. Такое мнение в Facebook выразила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Мы ожидаем от новых полицейских новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать. И надеемся на прогресс и точку в расследовании“, - подчеркнула она.

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Геращенко добавила также, что новые фото херсонской активистки, опубликованные ее отцом, не могут никого оставить равнодушными.

“Она умерла мученической смертью. Все убийцы и причастные к организации преступления задержаны. Следствие работает, чтобы найти заказчика. Все мы хотим услышать его имя. Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах“, - подчеркнула Геращенко.

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“Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Екатерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период“, - отметила она.

“Я понимаю состояние родителей и друзей. И справедливые требования по расследованию. Но действия определенных лиц, больше похожие на провокации, мне понять трудно“, - говорит первый вице-спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала митингующих с требованием назвать заказчика убийства Екатерины Гандзюк, после чего активисты штурмовали участок полиции и дом главы МВД Арсена Авакова. Тот назвал происходящее в связи с выборами президента не избирательной кампанией, а “бл*дством“.