На Херсонщине бывшая жена собиралась расчленить мужчину ради наживы

Женщина привлекла к преступлению двоих сообщников, которые должны были помочь ей зарезать бывшего супруга.

Женщину и ее сообщников задержали до начала убийства npu.gov.ua

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В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки убийства ее бывшего мужа. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает УНН.

Подозреваемых задержали рядом с домом, где живет бывший муж женщины. Злоумышленники планировали убить его ради наживы.

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Задержаны трое подозреваемых - 29-летняя бывшая жена потенциальной жертвы и ее сообщники 30 и 38 лет. Троица планировала зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки.

После преступления задержанные планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.

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Правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до попытка убийства. Ведется следствие по признакам подготовки к умышленному убийству (статьи 14 и 115 УК).

Напомним, ранее были пойманы киллеры, застрелившие мужчину из авто в Ровенской области.