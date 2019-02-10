На Херсонщине бывшая жена собиралась расчленить мужчину ради наживы
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В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки убийства ее бывшего мужа. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает УНН.
Подозреваемых задержали рядом с домом, где живет бывший муж женщины. Злоумышленники планировали убить его ради наживы.
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Задержаны трое подозреваемых - 29-летняя бывшая жена потенциальной жертвы и ее сообщники 30 и 38 лет. Троица планировала зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки.
После преступления задержанные планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.
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Правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до попытка убийства. Ведется следствие по признакам подготовки к умышленному убийству (статьи 14 и 115 УК).
Напомним, ранее были пойманы киллеры, застрелившие мужчину из авто в Ровенской области.