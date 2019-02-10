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На Херсонщине бывшая жена собиралась расчленить мужчину ради наживы

Комментариев: 2
Женщина привлекла к преступлению двоих сообщников, которые должны были помочь ей зарезать бывшего супруга.
Женщину и ее сообщников задержали до начала убийства
Женщину и ее сообщников задержали до начала убийства
npu.gov.ua

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В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки убийства ее бывшего мужа. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает УНН. 

Подозреваемых задержали рядом с домом, где живет бывший муж женщины. Злоумышленники планировали убить его ради наживы.

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Задержаны трое подозреваемых - 29-летняя бывшая жена потенциальной жертвы и ее сообщники 30 и 38 лет. Троица планировала зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки. 

После преступления задержанные планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.

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Правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до попытка убийства. Ведется следствие по признакам подготовки к умышленному убийству (статьи 14 и 115 УК).

Напомним, ранее были пойманы киллеры, застрелившие мужчину из авто в Ровенской области.

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Теги: убийство, ценности, бывший муж, правоохранители, задержание
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    10.02.2019, 14:02
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну чему тут удивляться ? Жлобье...
Колишній-східняк    10.02.2019, 13:41
Оценка:  -1
Колишній-східняк
По любому бы на неё вышли. Бывшие супруги всегда в таких случаях первые в списках подозреваемых.
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